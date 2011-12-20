واکنش جنبلاط به خروج آمریکا از عراق/تاکید فرنجیه بر شکست توطئه ها علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "سید هاشم صفی الدین" گفـت : مقاومت هرگز از بین نمی رود، اما برخی گویا این موضوع را باور ندارند، آنها بهتر است به خروج آمریکا از عراق نگاه کنند.

وی افزود: کسانی که منافع و سرنوشت خود و ملتهایشان را در پیروی از سیاستهای آمریکا می دانند بهتر است بدانند که این شیوه به نفع آنها نیست.

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان با اشاره به اوضاع داخلی کشورش اظهار داشت : برای عبور از مرحله کنونی باید توجه ویژه ای به فعالیت کابینه شود.

خبر دیگر از لبنان اینکه "میشل سلیمان" رئیس جمهوری این کشور از امضای توافق اعزام ناظران اتحادیه عرب از سوی سوریه استقبال کرد.

وی افزود: ایفای نقش قوی اتحادیه عرب برای حل مشکلات کشورهای عضو آن بسیار ضروری است، اما باید این اتحادیه به موضوع اصلی جهان عرب یعنی فلسطین نیز توجه ویژه ای داشته باشد.

از سوی دیگر "غضنفر رکن آبادی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان گفت : ایران همواره از حقوق اقلیتهای مسیحی در منطقه حمایت کرده است.

وی افزود: ایران همواره حامی مردم فلسطین و مقاومت شرافتمندانه آن و نیز هر مقاومت شریف دیگر در جهان علیه رژیم صهیونیستی است.

خبر دیگر اینکه "سلیمان فرنجیه" رئیس جریان "المرده" لبنان گفت : شمارش معکوس برای پایان توطئه ها علیه سوریه شروع شده است.

وی افزود: توطئه گران سعی داشتند که سوریه را از محور کشورهای حامی مقاومت خارج و آن را به کشورهای همپیمان غرب و آمریکا تبدیل کنند.

از سوی دیگر "ولید جنبلاط" رئیس جبهه مبارزه ملی لبنان با اشاره به خروج نظامیان آمریکایی از عراق افزود: دخالت آمریکا در عراق هزاران کشته، تلفات سنگین انسانی و اقتصادی و نابودی تاسیسات زیر بنایی این کشور را در پی داشت.

وی اظهار داشت : تنها ثمره دخالت آمریکا در عراق سرنگون کردن رژیم مستبد و فاشیستی صدام بود که سالها بر مردم عراق ظالمانه حکومت می کرد.