اصرار شورای همکاری بر راه غلط / تکرار اتهامات نخ نما شده علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی بخشهایی دیگری از بیانیه پایانی سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پرداختند.



سران این کشورها در بیانیه پایانی سی و دومین نشست خود در ریاض مدعی شدند از ادامه دخالتهای ایران در امور کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت نگران هستند و تهران باید به این سیاستها و اقدامات پایان دهد.



در بیانیه پایانی نشست ریاض که به زعم رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس، حساس ترین و مهمترین نشست شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود، اتهامات بی اساسی علیه ایران همچون دخالت در امور داخلی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و آنچه تلاش برای تفرقه افکنی و فتنه طایفه ای میان مردم و نقض حاکمیت و استقلال این کشورها نامیده شده، مطرح شده است.



خاطر نشان می شود همانند نشستهای تکراری و بی نتیجه قبلی، سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با تحریک آمریکا و دیگر کشورهای غربی، بار دیگر مواضع خصمانه و تکراری خود را علیه جمهوری اسلامی ایران تکرار کردند .



هر چند در بیانیه پایانی این اجلاس، ادعاهای واهی امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی به صراحت درج نشد، اما حمایت از ادعاهای واهی امارات در دستورکار نشست ریاض همانند نشستهای قبلی قرار داشت، اما در این بیانیه بدون اشاره صریح به مسئله جزایر، از ایران خواستند مشکلات خود را حل کند. با این حال الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بر مواضع ثابت اعضای شورای همکاری در حمایت از ادعاهای بی اساس امارات تاکید کرد.



در این زمینه روزنامه الوطن با حمایت از ادعاهای بی اساس و نخ نما شده درباره جزایر سه گانه ایرانی نوشته است به پرونده جزایر سه گانه اماراتی! در بیانیه پایانی نشست سی و دوم سران شورای همکاری اشاره صریح نشد که این مسئله بنا به تمایل ابوظبی صورت گرفت که به نظر می رسد تماسهایی را با ایرانی ها برای حل این مشکل آغاز کرده است.



با این حال یک مسئول سابق در دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس به الوطن گفت حذف پرونده جزایر سه گانه موقت بوده و فقط برای مدت یک سال خواهد بود و این پرونده در صورتی که به صورت دوجانبه میان امارات و ایران حل نشود، بار دیگر و به طور اتوماتیک در بیانیه های پایانی مقامات شورای همکاری درج خواهد شد.



هر چند به ادعاهای واهی امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی در بیانیه ریاض به صراحت اشاره نشده است، اما سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان با گستاخی هر چه تمام تر این جزایر دائمی و ابدی ایران را از آن امارات دانست و مدعی شد تهدیدهای مستمر ایران علیه جزایر سه گانه امارات1 و رزمایشهای ایران در آبهای منطقه ای نشان می دهد که این کشور حسن نیت ندارد، با این حال فیصل آمادگی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را برای گفتگو با ایران در هر سطحی که بخواهد، اعلام کرد.

شورای همکاری خلیج فارس که بیش از سه دهه پیش و پس از سرنگونی رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برای مقابله با آنچه که شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس شامل قطر، امارات، بحرین، عربستان، کویت و عمان، آن را خطر انقلاب اسلامی نام نهادند، تشکیل شد. سران طی سالیان گذشته همواره فعالیتهای هسته ای ایران و جزایر سه گانه ایرانی را در دستور کار نشستهای خود قرار داده اند .



جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها همواره تلاش کرده تا سیاست خارجی خود را بر مبنای حسن همجواری و دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای همسایه پی ریزی کند، اما متاسفانه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سیاست غیر منصفانه و نامتوازنی در برابر ایران در پیش گرفتند.



در طول هشت سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس در اقدامی خصمانه وغیردوستانه، تمام امکانات مالی ولجستیکی خود را در اختیار دیکتاتور معدوم عراق قرار دادند که حجم کمکهای مالی این کشورها به صدام در طول این هشت سال به رقمی حدود 180 میلیارد دلار تخمین زده می شود.



با اینکه حوادث سه دهه گذشته باید رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس را به در پیش گرفتن سیاستهای معتدل تری در برابر ایران، وادارمی کرد، اما متاسفانه سران و وزیران امور خارجه این کشورها در همه نشستهای دوره ای خود، موضوعات تحریک آمیزی را درباره ایران مطرح کرده اند و همچنان به سیاستهای غلط و منفی خود ادامه می دهند و البته در این میان نباید از تلاشهای تفرقه افکنانه غربی ها به ویژه آمریکا غافل بود که با تکیه بر پروژه ایران هراسی به شدت دنبال می شود