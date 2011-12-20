افزایش 30 درصدی تعداد تماشاگران سینما در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم گله دارزاده با اعلام این خبر افزود: در شش ماه نخست امسال در شش سینمای فعال استان با دو هزار و 292 صندلی، شش هزار و 373 سانس فیلم اکران شده و300 هزار قطعه بلیط فروخته شده است.

وی عنوان کرد: با فروش این تعداد بلیط در این مدت گیشه های سینماهای استان درآمدی بیش از 700 میلیون تومان داشته اند.



گله دارزاده در ادامه از فیلم اخراجی های 3 به عنوان پربیننده ترین فیلم ابتدای سال تاکنون نام برد و گفت: طی این مدت فیلم های کمدی بیشترین مخاطب را در میان فیلم های اکران شده داشته اند و در این میان فیلم های معناگرا مثل جدایی نادر از سیمین در رتبه های پایین تر جا گرفته اند.



طی مسافتی طولانی برای رسیدن به سینما



وی در بخش دیگری از صحبت های خود به نبود سینما در شهرستان های استان البرز اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر علاقه مندان به سینما در شهرستانهای البرز مجبورند با طی مسافت زیاد به مرکز شهر آمده و فیلم مورد علاقه را ببیند که این امر کاهش تعداد تماشاچیان استان را به دنبال داشته است.

مردم طالقان و هشتگرد سینمادار می شوند





وی در بخش دیگری از صحبت های خود از احداث دو سینما در شهر هشتگرد و طالقان خبر داد و گفت: کار ساخت سینمای شهر هشتگرد آغاز شده و روند احداث سینمای شهرستان طالقان نیز در مرحله انتخاب زمین قرار گرفته است.



وی در پایان احداث سینما در کلیه شهرستان های استان را عاملی برای رونق هرچه بیشتر صنعت سینمای کشور و درآمدزایی در این حوزه دانست و بر تسریع روند اجرایی شدن آن تاکید کرد.