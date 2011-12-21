2800 شهروند شهریاری درمان رایگان شدند

مرتضی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند روز گذشته کارشناسان تیم BHCU از استانهای قزوین، سمنان، البرز و تهران در شهرستان شهریار حضور یافتند و مانور درمانی را برگزار کردند.

وی افزود: در این زمینه این کارشناسان درمانی در چهار روستای اسکمان، الورد، دهشاد بالا و دهشاد پایین شهرستان شهریار حضور یافتند و به درمان رایگان شهروندان پرداختند.

ارائه داروی رایگان 2800 شهروند شهریاری



این مسئول عنوان کرد: با اجرای طرح مذکور، در مجموع دو هزار و 800 نفر از همشهریان شهریاری درمان شدند و داروی رایگان نیز دریافت کردند.

رضایی ادامه داد: از کل تعداد افرادی که درمان شدند، 850 نفر به پزشک متخصص این تیم مراجعه کردند و خواهان رفع مشکلات خود در زمینه کودکان، زنان، داخلی و عفونی شدند.

تیم BHCU طی یک ماه آینده در شهریار فعال می شود



رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار یادآور شد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که تیم BHCU طی یک ماه آینده در شهرستان شهریار نیز فعال شود و استقرار یابد.

وی اعلام کرد: این اقدام هم اکنون در حال طی مراحل اولیه و تدوین چارت مورد نیاز است که امید می رود طی یک ماه آینده این تیم در شهرستان آغاز به کار کند.

این مسئول اذغان داشت: در تیم مذکور دو پزشک عمومی، ماما، مددکار، روان شناس، تکنسین و بهیار و محیط کار که مجموعا 32 نفر می شوند، حضور دارند و به ارائه خدمات درمانی به شهروندان به صورت رایگان می پردازند.