یوم الله 9 دی هوشیاری ملت ایران را به تمامی جهانیان ثابت کرد

حجت الاسلام علی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دوران زندگی گاهی ملت ایران بعضی حرکت ها و کارهای بزرگی را انجام دادند که ماندگار شد و آثار آن معلوم و به عنوان یوم الله انتخاب شد که روز 9 دی نیز یکی از این روزها است که حماسه پرشور ملت ایران برای همیشه در تاریخ ماندگار می ماند.

وی افزود: در روز 9 دی سال 88 ملت و مردم ما برای دفاع از مکتب سیدالشهدا(ع) به صورت خودجوش به صحنه آمدند و عشق و ارادت و علاقه خود را نسبت به صاحت مقدس سیدالشهدا(ع) اعلام کردند.

این مسئول عنوان کرد: ملت ایران در این روز حماسه بزرگی را خلق کردند و این روز به عنوان یوم الله در تاریخ پرفراز و نشیب کشور و ملت ما به ثبت رسید.

خاتمی ادامه داد: این هوشیاری و موقع شناسی ملت ایران به تمامی دشمنان ثابت شد و یادآوری حماسه 9 دی بصیرت و حرکت به موقع و به جای مردم به نمایش می گذارد.

امام جمعه شهریار یادآور شد: امید می رود که بتوانیم امسال نیز این یوم الله را گرامی بداریم و مراسم های مختلف باشکوه برگزار شود و در دفاع از آرمانهای امام و انقلاب و مکتب سیدالشهدا (ع) و در دفاع از امامت و ولایت گام های موثری و بلندتری را برداریم.