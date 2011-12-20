۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

رونالدو به دوبی می‌رود

کریستیانو رونالدو هفته آینده در دوبی حضور پیدا می‌کند تا در مراسم خیریه فروش پیراهن شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو به همراه بازیکنان بزرگ فوتبال جهان نظیر لیونل مسی، وین رونی، الساندرو دل پیه‌رو و زلاتان ابراهیموویچ در تاریخ 28 دسامبر (هفتم دی ماه) در هتل آرمانی واقع در برج خلیفه دبی به منظور کمک به کودکان فقیر پیراهن خود را به فروش خواهد گذاشت.

بر پایه این گزارش، دیگر بازیکنانی که در این مراسم تحت عنوان "بچه‌ها را نجات دهید" شرکت خواهند کرد عبارتند از فرانچسکو توتی، فرانک لمپارد، ایکر کاسیاس، نانی و ستاره بازنشسته فوتبال برزیل رونالدو.

در این مراسم میهمانی شامی هم ترتیب خواهد داده شد که بلیت ورودی آن برای علاقمندان هزار درهم خواهد بود.

کد مطلب 1489148

