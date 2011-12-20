دلایل حمایت آمریکا از آل سعود / وحدت مخالفان سنی و شیعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، "حسین الکاظمی" یکی از تحلیلگران عربستانی با اشاره به ناپدید شدن "عادل حسن آل ناجی" تنها شاهد شهادت "ناصر المحیشی" گفت : آل ناجی همه جزئیات حمله نیروهای امنیتی و قاتل المحیشی را می داند و به همین دلیل است که در سلول انفرادی به سر می برد.

وی افزود: نگهداری آل ناجی در سلول انفرادی به سلامتی جسمانی و روانی وی ضربه می زند و مقامات زندان از بیم انتقال اطلاعات قاتل المحیشی به دیگر زندانیان، وی را در سلول انفرادی نگهداری می کنند.

این تحلیلگر عربستانی اظهار داشت : مقامات زندان نگران انتقال اطلاعات به خارج از زندان و رسوایی نام قاتل و جزئیات ماجرا هستند.

الکاظمی بیان کرد: پیگیری نکردن موضوع آل ناجی در نهادهای حقوقی بین المللی سبب فراموشی آل ناجی برای همیشه خواهد شد و هرگونه سهل انگاری در این زمینه خطرناک است.

وی گفت : اگر حرکت بین المللی در این راستا انجام نشود جنایات نیروهای امنیتی سعودی ضد زندانیان پنهان می ماند، اما تحرک بین المللی فشارهای مضاعفی را به مقامات آل سعود برای آزادی زندانیان وارد می کند.

خبر دیگر اینکه "فواد البراهیم" معارض سعودی گفت : شیعیان و اهل تسنن باید موضوع بازداشت شدگان 21 محرم(26 آذرماه) را پیگیری کنند.

البراهیم بیان کرد: آمریکا به دو دلیل از آل سعود حمایت می کند؛ نخست،حمایت از اسرائیل و دیگری حفظ جریان انتقال نفت. برای آمریکا منافعش مهم است.

همچنین "حمزه الحسن" دیگر معارض سعودی هم اظهار داشت : رژیم آل سعود در تنگنا قرار گرفته است و برای خروج از این گرفتاری به خشونت روی آورده است.

از سوی دیگر فعالان سیاسی قطیف بیان کردند: وحدت مخالفان سنی و شیعه برای رهایی از نظام مستبد ضروری است و حوادث 21 محرم سرآغازی خوبی برای این اتحاد مخالفان است.

فعالان مذکور ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه آل سعود ذکر کردند: هدف رژیم ابقای خود، سلطه بر مردم و چپاول ثروتهاست.