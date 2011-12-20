همایش مدیریت و حفاظت از تالابها در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه همایش مدیریت و حفاظت از تالابها بر اساس رویکرد اکوسیستمی با حضور معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت طرح حفاظت از تالابهای ایران در کرج برگزار شد.
بیش از 60 تن از مدیران و کارکنان آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در این همایش شرکت کردند.
این هماش با هدف ارائه راهکارهایی برای مقابله به بحران خشک شدن تالابها شادگان، پریشان و دریاچه ارومیه برگزار شده است.
این همایش پیش از این در وزارت کشور و وزارت نیرو نیز برگزار شده است.
