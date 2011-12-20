۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۳

همایش مدیریت و حفاظت از تالابها در کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: همایش مدیریت و حفاظت از تالابها بر اساس رویکرد اکوسیستمی در موسسه آب و خاک در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه همایش مدیریت و حفاظت از تالاب⁯ها بر اساس رویکرد اکوسیستمی با حضور معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت طرح حفاظت از تالاب⁯های ایران در کرج برگزار شد.

بیش از 60 تن از مدیران و کارکنان آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در این همایش شرکت کردند.
 
این هماش با هدف ارائه راهکارهایی برای مقابله به بحران خشک شدن تالابها شادگان، پریشان و دریاچه ارومیه برگزار شده است.

این همایش پیش از این در وزارت کشور و وزارت نیرو نیز برگزار شده است.

همایش مدیریت و حفاظت از تالاب⁯ها بر اساس رویکرد اکوسیستمی در موسسه آب و خاک کشور مستقر در کرج برگزار شد.
 

کد مطلب 1489150

