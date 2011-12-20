24 تالاب ایران در یونسکو ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی نظری دوست عصر سه شنبه در همایش حفاظت و مدیریت تالابهای کشور در موسسه آب و خاک در کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: هدف ما از برپایی این همایش که قبلاً نیز در وزارت کشور و وزارت نیرو برگزار شده است این است که بتوانیم تجربیات و کارهایی را که برای مقابله با بحران خشک شدن تالابهای شادگان، پریشان و دریاچه ارومیه انجام شده است را مطرح کنیم که در نتیجه آن همکاریهای بخشهای مختلف را توسعه دهیم و تلاش کنیم که یک سیستم و ساز و کاری ملی را در جهت رفع بحران خشک شدن تالابها ایجاد کنیم.
نظری دوست در ادامه توضیح داد: در واقع الگویی که اکنون در دریاچه ارومیه، و تالابهای پریشان و شادگان به عنوان ساختار پیاده کرده ایم را باید به منظور همگرایی فعالیتها و ساماندهی دستگاههای کل کشور به اجرا دربیاوریم.
وی گفت: برهمین اساس نیز مدیران و کارشناسان را به این همایش دعوت کردیم تا نمونه کار و الگو را برای آنها تشریح کنیم تا فعالیتها در کل کشور توسعه پیدا کند.
نظری دوست درباره تعداد تالابهایی که در کشور وجود دارد، گفت: در مجموع 83 تالاب در کشور موجود است که تحت حفاظت قرار گرفتهاند و از این تعداد 24 تالاب در سازمان یونسکو ثبت شده و بینالمللی هستند.
وی ارزش اقتصادی تالابهای کشور را در حدود 14میلیارد دلار در سال عنوان کرد و گفت: این رقم حداقل ارزش اقتصادی تالابها برای مملکت است و فقط مختص تالابهای بینالمللی است.
این مسئول تالاب را اینگونه تعریف کرد: هر منبع آبی که به نوعی دارای حیات باشد، تالاب شناخته میشود. که این منبع آبی میتواند موقت و یا دائم باشد و نیز فرقی نمیکند که آب موجود شور یا شیرین باشد.
نظری دوست اضافه کرد: حتی سواحل دریاها و رودخانهها هم جزو تالابها محسوب میشوند و همینطور شالیزارها و اراضی کشاورزی که بصورت موقت آبیاری و دارای آب میشوند نیز در این تعریف جای دارند.
تالابهای کشور آسیب پذیرند
مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران به برخی از نقشها و کارکردهای تالابها اشاره کرد و گفت: از جمله نقشها و کارکردهایی که تالابها دارند کنترل آلودگیها، ارزشهای گردشگری، تجهیز آبهای زیرزمینی، کنترل سیلابها، تنوع زیستی بالا و ایجاد اشتغال است.
وی تصریح کرد: به خاطر شرایط اقلیمی کشورمان، تالابهای ما نیز بسیار آسیب پذیر هستند؛ ولی این باعث نمیشود که ما از تلاش برای زنده نگاه داشتن آنها دریغ کنیم.
نظری دوست عنوان کرد: اگر طرحهایی را که ارائه کردهایم تصویب شود و منابع آن وارد بودجه 91 شود، از سال بعد، سالیانه مشکل 10تالاب حل خواهد شد و دربرنامه پنج ساله نیز به وضعیت 50تالاب رسیدگی خواهد شد.
علیرضا پرستار افزود: اصلاح الگوی کشت، روشهای نوین آبیاری و عملیات آبخیزداری از جمله طرحهایی است که از طرف وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده است.
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