24 تالاب ایران در یونسکو ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی نظری دوست عصر سه شنبه در همایش حفاظت و مدیریت تالابهای کشور در موسسه آب و خاک در کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: هدف ما از برپایی این همایش که قبلاً نیز در وزارت کشور و وزارت نیرو برگزار شده است این است که بتوانیم تجربیات و کارهایی را که برای مقابله با بحران خشک شدن تالاب⁯های شادگان، پریشان و دریاچه ارومیه انجام شده است را مطرح کنیم که در نتیجه آن همکاری⁯های بخش⁯های مختلف را توسعه دهیم و تلاش کنیم که یک سیستم و ساز و کاری ملی را در جهت رفع بحران⁯ خشک شدن تالاب⁯ها ایجاد کنیم.



نظری دوست در ادامه توضیح داد: در واقع الگویی که اکنون در دریاچه ارومیه، و تالاب⁯های پریشان و شادگان به عنوان ساختار پیاده کرده ایم را باید به منظور همگرایی فعالیت⁯ها و ساماندهی دستگاه⁯های کل کشور به اجرا دربیاوریم.

وی گفت: برهمین اساس نیز مدیران و کارشناسان را به این همایش دعوت کردیم تا نمونه کار و الگو را برای آنها تشریح کنیم تا فعالیت⁯ها در کل کشور توسعه پیدا کند.



نظری دوست درباره تعداد تالاب⁯هایی که در کشور وجود دارد، گفت: در مجموع 83 تالاب در کشور موجود است که تحت حفاظت قرار گرفته⁯اند و از این تعداد 24 تالاب در سازمان یونسکو ثبت شده⁯ و بین⁯المللی هستند.



وی ارزش اقتصادی تالاب⁯های کشور را در حدود 14میلیارد دلار در سال عنوان کرد و گفت: این رقم حداقل ارزش اقتصادی تالاب⁯ها برای مملکت است و فقط مختص تالاب⁯های بین⁯المللی است.



این مسئول تالاب را اینگونه تعریف کرد: هر منبع آبی که به نوعی دارای حیات باشد، تالاب شناخته می⁯شود. که این منبع آبی می⁯تواند موقت و یا دائم باشد و نیز فرقی نمی⁯کند که آب موجود شور یا شیرین باشد.

نظری دوست اضافه کرد: حتی سواحل دریاها و رودخانه⁯ها هم جزو تالاب⁯ها محسوب می⁯شوند و همین⁯طور شالیزار⁯ها و اراضی کشاورزی که بصورت موقت آبیاری و دارای آب می⁯شوند نیز در این تعریف جای دارند.



تالابهای کشور آسیب پذیرند



مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب⁯های ایران به برخی از نقش⁯ها و کارکردهای تالاب⁯ها اشاره کرد و گفت: از جمله نقش⁯ها و کارکردهایی که تالاب⁯ها دارند کنترل آلودگی⁯ها، ارزش⁯های گردشگری، تجهیز آب⁯های زیرزمینی، کنترل سیلاب⁯ها، تنوع زیستی بالا و ایجاد اشتغال است.



وی تصریح کرد: به خاطر شرایط اقلیمی کشورمان، تالاب⁯های ما نیز بسیار آسیب پذیر هستند؛ ولی این باعث نمی⁯شود که ما از تلاش برای زنده نگاه داشتن آنها دریغ کنیم.



نظری دوست عنوان کرد: اگر طرح⁯هایی را که ارائه کرده⁯ایم تصویب شود و منابع آن وارد بودجه 91 شود، از سال بعد، سالیانه مشکل 10تالاب حل خواهد شد و دربرنامه پنج ساله نیز به وضعیت 50تالاب رسیدگی خواهد شد.



علیرضا پرستار افزود: اصلاح الگوی کشت، روش⁯های نوین آبیاری و عملیات آبخیزداری از جمله طرح⁯هایی است که از طرف وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده است.