مراسم شب شهادت امام سجاد(ع) در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ویژه شب شهادت امام سجاد(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام محمد سیدآبادی بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در رواق امام خمینی(ره) آغاز شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام محمد سیدآبادی در مورد سجایای اخلاقی امام سجاد (ع) و سیره و روش ائمه اطهار سخنانی ایراد کرد و سپس مداحان اهل بیت به مرثیه‌سرایی و عزاداری پرداختند.

بر پایه این خبر، به همین مناسبت فردا چهارشنبه مراسم سوگواری امام زین‌العابدین(ع) از ساعت 10 صبح در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر با سخنرانی حجت‌الاسلام ‌عبدالحمید واعظ شهیدی آغاز می شود و مداحان اهل‌بیت(ع) علاوه بر قرائت زیارت ائمه بقیع(ع) به ذکر مصیبت می‌پردازند.