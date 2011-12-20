بازداشت خشونت آمیز فعالان جنبش تسخیر/ تجمع معترضان مقابل کاخ سفید

جنبش تسخیر از تاریخ 17 سپتامبر 2011 هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک (وال استریت) در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا تجمع کردند. با وجود مانع تراشیهای پلیس و بازداشت گسترده معترضان، جنبش "تسخیر" اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا نیز رسیده است.

افزایش میزان بیکاری در ایالات متحده، کاهش دستمزدها، سوء مدیریت، سیاستهای جنگ طلبانه دولت، تبعیض و بی عدالتی و مشکلات اقتصادی سبب شده تا آمریکایی ها به خیابانها آمده و شعارهایی را علیه عملکرد دولتمردان خود سر دهند.

رسانه های آمریکایی از محاصره پارک مرکزی دنور پایتخت ایالت "کلرادو" در نیمه شب گذشته، جمع آوری چادر معترضان و وقوع آتش سوزی در دو نقطه که با هدف سوزاندن اردوگاه تظاهرات کنندگان آغاز شد، خبر دادند.

اقدامات خشونت بار پلیس علیه معترضان در حالی است که "رابرت وایت" رئیس پلیس شهر دنور روز گذشته از معترضان خواست تا وسایل خود را جمع آورده و صحنه اعتراضات را ترک کنند.

گفته می شود ماشین آتش نشانی تنها چند دقیقه پس از آتش سوزی به سرعت در محل سانحه حاضر شده و آتش را خاموش کرده و پلیس نیز بزرگراه "برادوی" را مسدود کرد.

پلیس نیز از بازداشت هشت نفر از معترضان جنبش تسخیر که در مرکز حزب دموکراتیک آیوا در اعتراض به هزینه های جنگ، کاهش دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری تجمع کرده بودند، خبر داد.

همچنین در پی اولتیماتوم "توماس منینو" شهردار شهر بوستون به معترضان برای ترک چادرهای خود، تظاهرات کنندگان اشغال بوستون از ادامه تلاشها برای یافتن مکانی مناسب برای بی خانمانها که در تظاهرات ضد سرمایه داری شرکت کرده بودند، خبر دادند.

رسانه های آمریکایی گزارش دادند از زمان آغاز جنبش تسخیر بوستون بی خانمانهای شهر جزو 100 نفری بودند که شب را در چادرها سپری می کردند.

همچنین آخرین اخبار حکایت از بازداشت یک اسقف مسیحی بازنشسته و دو کشیش دیگر دارد که برای شرکت در مراسم سومین ماه جنبش تسخیر وال استریت از حصار ایجاد شده در کلیسای تاریخی "ترینیتی اپیسکوپال" در منطقه منهتن عبور کردند.

گفته می شود پلیس برای متفرق کردن جمعیت تظاهرات کنندگان حدود 50 نفر از فعالان جنبش تسخیر را بازداشت کرد، اما این افراد پس از چندین ساعت آزاد شدند.

واشنگتن پست همچنین از بازداشت 12 نفر از معترضان نظام سرمایه داری که شب گذشته در اعتراض به "قانون مجوز دفاع ملی" مقابل کاخ سفید تجمع کرده بودند، خبر داد.

تظاهرات معترضان در حالی است که دیده بان حقوق بشر ضمن انتقاد از باراک اوباما به دلیل حمایت از این قانون که بر اساس آن مظنونان اقدامات تروریست بدون برگزاری دادگاه زندانی می شوند، تاکید کرد این قانون حقوق مدنی مردم آمریکا و آزادی های آنها را زیر پا می گذارد.