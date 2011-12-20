آموزش و پرورش پایه توسعه پژوهش و تحقیقات است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر کشوری و استانی افزود: آموزش و پرورش بالنده و پویا نیازمند دانش آموزان پژوهشگر و برنامه ریزان پژوهشی است.

به گفته وی در همین راستا پژوهش سراهای دانش آموزی در سطح کشور و استان بستر را برای فعالیت معلمان و دانش آموزان آماده کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان پژوهش ر به عنوان بستر توسعه جوامع دانست و اضافه کرد: به نحوی که بخشی از توسعه یافتگی جوامع با پژوهش ارزیابی می شود.

وی یادآور شد: آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی نسبت به سایر مجموعه ها و نهادها از جایگاه و اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در واقع عامل توسعه و هدف توسعه است.

محمودزاده با اشاره به تولید محتوای الکترونیکی افزود: هم اکنون در استان اردبیل نیازمند نهادینه سازی پژوهش برای دانش آموزان و معلمان هستیم و هفته پژوهش فرصت مغتنمی است برای پژوهش و تولید علم که هرکس با توجه به ظرفیت خود به فعالیت پژوهشی بپردازند.

وی با بیان اینکه توان و استعداد دانش آموزان و معلمان در پژوهشهای علمی و آموزشی زیاد است، تصریح کرد: کارهای خوبی از قبیل هوشمند سازی مدارس، استفاده از فناوریهای جدید در حال شکل گیری بوده و اعتبارات قابل توجهی هم اختصاص یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان عنوان: برای اجرای کردن سند ملی آموزش و پرورش نیاز به تحقیقات و پژوهش بیشتری است و پژوهش هم باید به این سمت و سو سوق پیدا کند.

گفتنی است در پایان همایش از پژوهشگران برتر کشوری، استانی با حضور مسئولان استانی تجلیل شد.