شبکه حمل و نقل عمومی شمال تهران ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا محمدیان اظهار داشت: هدف اصلی معاونت حمل و نقل و ترافیک، استفاده روزافزون شهروندان از شبکه حمل و نقل عمومی است؛ در این راستا واحد اتوبوسرانی منطقه یک به طور پیوسته در حال تعمیر، نگهداری و تجهیز ایستگاههاست.

وی خط کشی 41 مورد از ایستگاههای اتوبوس، ایمن سازی و احداث پهلوگاه، سکوسازی و کف سازی ایستگاههای اتوبوس، نظافت، ترمیم و رنگ آمیزی سرپناه ایستگاههای اتوبوس و نصب تابلو را از زمره فعالیتهای واحد اتوبوسرانی در آذرماه دانست.

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری منطقه یک تهران، افزایش مطلوبیت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و توجه به آسانی تردد شهروندان را از اولویتهای مدیریت شهری برشمرد و افزود: در برنامه کاری این معاونت، تمهیداتی اتخاذ شده تا بهسازی ایستگاهها در سطح منطقه به صورت پیگیر در کل سال با بودجه ای مشخص در نواحی 10 گانه صورت پذیرد.

وی بیان داشت: در حال حاضر ناوگان اتوبوسرانی با 299 دستگاه در 19 خط دولتی و خصوصی و 395 دستگاه BRT با ایجاد شرایط مناسب، خدمت رسان شهروندان منطقه یک است و شهروندان هرگونه پیشنهاد و انتقادی را می توانند با شماره 1888 اطلاع دهند تا به سرعت پیگیری و رسیدگی شود.