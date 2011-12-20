50 درصد شرکت کنندگان نمایشگاه صنعت ساختمان قم بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد دلاوری عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته که در محل دائمی نمایشگاه‌های استان قم برگزار شد، گفت: 50 درصد شرکتهای حاضر در نمایشگاه بومی هستند و نیمی دیگر از شرکت‌هایی هستند که نمایندگی فعال در استان دارند.



رشد 60 درصدی شرکت کنندگان در نمایشگاه



وی با اعلام اینکه تعداد شرکت کنندگان در نمایشگاه نسبت به سال گذشته رشد 60 درصدی داشته است، گفت: بیش از 40 نوع صنف ساختمانی در 78 غرفه در این نمایشگاه حضور دارند و جدیدترین دستاوردها و خدمات خود را عرضه می‌کنند.



اهداف برگزاری نمایشگاه های صنعتی



معاون استاندار قم با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه باعث رقابت میان تولیدکنندگان می‌شود، اضافه کرد: در این نمایشگاه خدماتی مانند منابع آبی، الکترونیک، آسانسور، لوازم ساختمانی، انواع آجرهای نما و پیش ساخته، مصالح عمرانی و دکوراسیون و... عرضه می‌شود.



وی افزود: آشنایی با تکنولوژی روز برای مصرف کننده، آشنایی تولید کنندگان با یکدیگر، توانمندی و ارتقا کیفی تولید، ارائه دستاوردهای نو، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، معرفی و تبلیغات ازجمله مزایای برگزاری نمایشگاه های صنعتی و اقتصادی است.



نمایشگاهی در راستای هدفمندی یارانه‌ها



دلاوری با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای حمایت از هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شده است، بیان داشت: وجود غرفه‌هایی که در آن آخرین دستاوردهای بهینه سازی مصرف سوخت، بتن‌های نانو و سبک، صنایع نوین الکترونیکی و پنجره‌های دوجداره سبب شده که این نمایشگاه نسبت به سال‌های گذشته تفاوت چشمگیری داشته باشد.



وی با تاکید براینکه زیرساخت‌های عمرانی نهضت عظیمی را در صنعت ساختمانی کشور رقم زده است، اظهار داشت: صنعت ساختمان بیش از 70 زیر مجموعه صنفی و شغلی دارد که نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال مولد و زیر ساخت های شهری دارد.



باید صنعت ساختمان استان ارز آوری داشته باشد



دلاوری افزایش کیفیت تولیدات ساختمانی و دانش افزایی درعمران استان قم را خواستار شد و افزود: اگر می خواهیم در زمینه تولید مصالح ساختمانی و عمرانی و نیز مهندسی عمران ارز آوری داشته باشیم نیاز است که خود را مجهز به علم روز دنیا کنیم تا بتوانیم یکی از پایلوت های صادراتی استان باشیم.



گفتنی است هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته از بیست و نهم آذرماه آغاز و تا دوم دی ماه سال جاری ازساعت 16 تا 21 در محل دائمی نمایشگاه‌های استان قم پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.