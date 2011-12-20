رزمی کار قرچک قهرمان تورنمنت کره جنوبی شد/ مدال برنز برای ووشوکار قرچکی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد شیرعلی که به همراه تیم منتخب سبک فول کنتاکت کیک بوکسینگ کشورمان به این مسابقات اعزام شده بود، توانست با غلبه بر حریفان خود در وزن 51- کیلوگرم بر سکوی اول بایستد.

گفتنی اسـت فردین شیـرعلی بـرادر این قهـرمان و داور سبـک فول کنتاکت کیک بوکسینگ ایران نیز در این دوره از مسابقات عهده دار امر قضاوت مسابقات بود.

ووشوکار قرچکی مدال برنز تورنمنت استونی را بر گردن آویخت

همچنین بهادر داوودی مهر ووشوکار وزن 70- کیلوگرم قرچک با غلبه بر حریفان قدرتمند خود بر سکوی سـوم تورنمنت بین المللی 2011 استونی ایستاد.

این مسابقات با حضور کشورهای ایران، استونی، لیتوانی، اسپانیا، بلژیک، ارمنستان، سوئد، فنلاند، کوبا، آمریکا و روسیه در نیمه دوم آذرماه در شهـر تالین استونی برگزار شد و تیم ایران با 9 سانداکار و 6 تالوکار در این رقابتها حضور یافت و با کسب شش مدال طلا، 9 مدال نقره و چهار مدال برنز پس از تیم میزبان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و فنلاند بر سکوی سوم ایستاد.

مراسم استقبال ازاین ورزشکارمدال آور عصر سه شنبه با حضور ابراهیمی بخشدار قرچک، قاسی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان، سلگی عضو شورای اسلامی شهر، مسئولان دستگاههای اجرایی و جمع کثیری از مردم ورزش دوست قرچک برگزار شد.