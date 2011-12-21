سبد کالاهای شب یلدا تامین شد/ مردم مشهد نگران نباشند

هاشم افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از چند روز پیش این اتحادیه در تدارک میوه شب یلدا بوده است و در این خصوص اقلام مورد نیاز مردم در سردخانه ها و میادین میوه و تره بار نگهداری و عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قیمت میوه و آجیل نسبت به سال گذشته افزایش چندانی ندارد و این موضوع بیانگر کنترل بازار است، افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام کریسمس احتمال اینکه محصول وارداتی موز با افزایش قیمت مواجه شود، وجود دارد.

افخمی بیان کرد: با توجه به وضعیت بازار و کنترل آن، شاهد هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم بود و مردم می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را برای مراسم شب یلدا به راحتی تهیه کنند.

رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد تصریح کرد: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اتحادیه از تفاوت قیمت‌ها در میادین میوه و تره بار با بازار داخل شهر مطلع شوند.