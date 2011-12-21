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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

قربانی در گفتگو با مهر:

فروش میوه در مشهد شبانه روزی شد

فروش میوه در مشهد شبانه روزی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: در آستانه شب یلدا و به دنبال ازدحام در بازار های میوه سطح شهر مشهد ساعات کار این بازارها در دومین کلانشهر مذهبی جهان افزایش یافته و شبانه روزی شد.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه از دو روز پیش تقاضای میوه از سوی مردم به شدت افزایش یافته است این تشکیلات تصمیم گرفت ساعات کار مراکز عرضه میوه را به صورت شبانه روزی درآورد.

جلال قربانی گفت: در پی این تصمیم 29 بازار میوه و تره بار موجود در شهر مشهد به صورت 24 ساعته به ارائه خدمت می پردازند.

وی با توجه به ترافیک شهر مشهد در روزهای پایانی هفته از عرضه میوه و تره و بار به صورت تلفنی خبر داد و بیان کرد: در بازار های نیایش، بوستان، استاد یوسفی و گلستان تجهیزات و امکانات لازم برای فروش تلفنی میوه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شهروندان می توانند طی تماس با شماره چهار رقمی 8112 محصولات مورد نیاز خود را سفارش داده و توسط پیک رایگان دریافت کنند.

قربانی افزود: ساعت کار ناظران کنترل بازار نیز در این ایام افزایش یافته و بر تعداد آنها افزوده شده است.

کد مطلب 1489176

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