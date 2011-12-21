بازار گلستان یلدایی شد/ نوسانات قیمت اجناس

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ اجناس در بازارهای گلستان همزمان با شب یلدا در بازارهای استان از جمله گرگان با نوسانات زیادی همراه است.

این نوسانات درحالی است که نرخ یک کالای مشابه در چند مغازه مجاور هم با قیمت های مختلفی مواجه است.

بررسی قیمت انواع اجناس و مواد غذایی در بازارهای گرگان نشان از نوسانان این نرخ ها در روزهای اخیر را نشان می دهد.

در آستانه شب یلدا درحال حاضر قیمت های مختلفی روی یک جنس مشابه در مغازه های مختلف گلستان نصب شده است و فروشندگان با بیان اینکه" این جنس فرق می کند"، دلیلشان را برای چندگانگی قیمتها توجیه می کنند.

قیمت سیب به نرخ 1300، 1500 و 1800 تومان در فروشگاههای بازار گرگان عرصه می شود هر کیلوگرم پرتغال نیز به نرخ بین 500، 700 و 1000 تومان ارائه می شود.

همچنین هر کیلوگرم نارنگی نیز 800، 1000، 1200 و 1300 تومان در فروشگاههای گرگان فروخته می شود.

شیرینی و آجیل که شیرن کننده کامها در شب یلداست نیز دارای نرخهای متفاوتی است و شیرینی خامه ای با نرخ هر کیلو 35 هزار ریال و سایر انواع شیرینی ها با قیمت هر کیلوگرم 28 هزار ریال فروخته می شود.

هندوانه نیز از جمله میوه های سفره های شب یلداست، با قیمت هر کیلوگرم 450 تا 600 کیلوگرم در بازارهای گلستان نرخ گذاری شده است.

قیمت مرغ به ازای هر کیلوگرم 2750و 2800 تومان در فروشگاههای گلستان فروخته می شود.

پسته و آجیل نیز در قنادیها و فروشگاههای استان به نرخ بین 12 تا 14 هزار تومان، مغز بادام به قیمت چهار هزار تومان عرضه می شود.

نوسانات مختلف قیمت اجناس موجب شده تا برخی خانوارها تنها از جلو فروشگاهها عبور کنند و قادر به خرید اجناس مورد نیاز برای برپایی آیین شب یلدا نباشند.