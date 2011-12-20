اجرای برنامه پنجم توسعه از بار مشکلات طرحهای هادی روستایی می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملکی در همایش رفع معضلات طرحهای هادی روستایی که عصر سه شنبه با حضور نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران شهرستا‏نهای دماوند و فیروزکوه، بخشداران این دو شهرستان، اعضای شورای اسلامی روستا و دیگر مسئولان محلی برگزار شد، افزود: تعیین کاربریهای تصادفی برای اراضی روستایی در طرحهای هادی، امری ناصحیح است.

وی از کاهش تعدد آرا و نظرات در این طرح خبر داد و افزود: پیش از این، نزدیک به 20 نهاد مختلف در طرحهای هادی روستایی صاحب رأی و نظر بودند که در این میان، نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران و شهرستانهای این استان در زمینه این طرح همواره نزدیک به مناطق روستایی بود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران تصریح کرد: این بدان معنی نیست که دیگر دستگاههای ذی‏ ربط دلسوز مردم نبودند، بلکه نظرات آنها مبتنی بر سایر دیدگاههای کارشناسی بود.

خانواده ‏های اصیل روستایی اقشار محروم از طرحهای هادی اجرایی در این مناطق هستند

وی رأی‏ دهندگان کنونی به طرح هادی روستایی را نهادهایی نزدیک به مردم خواند و افزود: خانواده‏ های اصیل روستایی اقشار محروم مانده از طرحهای هادی اجرایی در این مناطق هستند.

ملکی تأکید کرد: افرادی که پس از اجداد خود در روستایی ماندگار شده و بر اصالتهای خود پایبند ماندند، این روزها برای ساخت خانه ‏ای به منظور اسکان فرزندانشان بیش از سایر مردم با مشکلات دست و پنجه نرم می‏ کنند.

وی اضافه کرد: موارد مختلف مواجهه بومیان مناطق روستایی استان تهران با مشکلات ناشی از طرحهای هادی روستایی به دلیل وجود ویژگیهای مناسب برای احداث واحدهای ویلایی در این نواحی بیش از سایر نقاط به چشم می ‏خورد.