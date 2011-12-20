221 پروژه پژوهشی آب منطقه ای در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان عصر سه شنبه در همایش ارائه دستاوردهای پژوهشی کاربردی و مقالات برگزیده افزود: همچنین237 مورد همکاری با دستگاه های اجرایی، انعقاد 21 قرارداد پژوهشی، برپایی33 نمایشگاه و انتخاب 18 نفر از شرکت آب منطقه ای به عنوان پژوهشگر از جمله افتخارات این شرکت در زمینه تحقیقات است.

وی با اعلام جایگاه سومی شرکت آب منطقه ای استان در میان همه شرکت های آب منطقه ای کشور اظهار کرد: از سال 1385 تاکنون نیز کسب رتبه برتر در میان دستگاه های اجرایی استان را در زمینه پژوهش به خود اختصاص دادیم.

حیدریان بیان داشت: شرکت آب منطقه ای استان از سال 1385 و همزمان با تفکیک از آب منطقه ای مازندران بر حمایت از تحقیقات و پژوهشگران و ظرفیت سازی در پژوهش و تعامل برای صنعتی سازی پژوهشهای انجام شده تاکید دارد.

حیدریان در ادامه افزود: بومی سازی روش های تحقیقاتی نیز به عنوان یکی از سیاست های کاربردی در مجموعه شرکت آب منطقه ای استان مطرح است.

مدیر دفتر پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای استان نیز در این همایش گفت: برگزاری این همایش با نگاه عمیق به پژوهش و کاربردی کردن پژوهش انجام شده است.

سید محمدعلی مصطفوی افزود: امضای تفاهم نامه شرکت آب منطقه ای استان با دانشگاه جامع گلستان در راستای کارهای پژوهشی و ایجاد زمینه مناسب برای سرعت بخشیدن کارهای تحقیقاتی از جمله اهداف برگزاری سیزدهمین همایش ارائه دستاورد های این شرکت است.