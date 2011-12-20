محورهای مذاکرات رئیس جمهور سودان جنوبی با مقامات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری معا فلسطین در گزارشی با عنوان "شیمون پرز" و رئیس جمهوری سودان جنوبی پیاله شراب خاورمیانه جدید را سر می کشند" به سفر "سیلواکر" به اراضی اشغالی و دیدار وی با مسئولان رژیم صهیونیستی پرداخته است.

در این گزارش آمده است : در حالی که سیلواکر پیمانهای امنیتی و نظامی خود با اشغالگران را محکم می کند فلسطینی ها عاجز از اظهار نظر در این باره هستند.

در ادامه ذکر شده است : بعد از ظهر امروز سیلوا کر در دفتر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل در قدس اشغالی با وی دیدار کرد و درباره اعزام هیئتی به سودان جنوبی برای اطلاع از نیازهای این کشور و کمک اسرائیل به آن توافق حاصل شد.

"شیمیون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی نیز در قدس اشغالی با رئیس جمهوری سودان جنوبی دیدار کرد که در این دیدار سیلواکر رژیم صهیونیستی را الگویی موفق که باید از آن پیروی کرد دانست.

وی افزود: ما با اسرائیل همکاری سازنده ای خواهیم داشت و در راستای تحکیم روابط با آن گام برخواهیم داشت.

سیلواکر همچنین علاوه بر دیدار با "اویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و از تابلو یادبود هولوکاست در قدس اشغالی نیز بازدید کرد.

اما شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با سیلواکر گفت: اسرائیل به حمایت بی دریغ خود از سودان جنوبی در همه زمینه ها ادامه می دهد.

وی مدعی شد: ملت سودان جنوبی دشواری های زیادی را پشت سر گذاشته است و برای تاسیس کشور خود مبارزات طاقت فرسایی را طی کرده است و تولد این کشور نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه است.

در ادامه این پایگاه فلسطینی ذکر کرد: مسئولان اسرائیلی از ذکر جزئیات دیدار سیلواکر خودداری کردند، اما منابع سیاسی احتمال دادند که موضوع مهاجرتهای غیرقانونی آفریقایی ها به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش آمده است: به نظر می رسد موضع جدی است اما دولت حماس در نوار غزه و تشکیلات خودگردان در کرانه باختری توجهی به این موضوع نشان نداده اند.