تولید گوشت مرغ در کشور به مرز خودکفایی رسید

سعادت الله عباسی سه شنبه شب در حاشیه افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی، صنایع و تجهیزات وابسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نمایشگاه بسیار خوبی در این مجموعه ایجاد شده که در سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می تواند به تولیدکنندگان دام و طیور کشور کمک موثری باشد.

وی افزود: مجموعه ای از کارهای انجام شده و توان تولید کنندگان و صنعتگران بخش دام و کشاورزی در استان های کشور که هدف اصلی آن افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید است در این نمایشگاه عرضه شده که امیدواریم مورد استفاده تولیدکنندگان و کارشناسان قرار گیرد.

عباسی تصریح کرد: این مجموعه نمایشگاهی می تواند به بخش دام و طیور کشور کمک کند و استان قزوین هم ظرفیت بسیار خوبی در زمینه دام ودامپروری، تولید شیر خام و صنایع لبنی گاوداری شیری ظرفیتهای بسیار بالا و تولید مناسبی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول بیان کرد: قزوین در تولید تخم مرغ، گوشت مرغ و قرمز و نیز در زمینه پرورش گوسفند به صورت نیمه صنعتی و صنعتی ظرفیت های خوبی دارد و روش هایی که در این نمایشگاه عرضه شده بود بسیار کاربردی و ارزشمند بود که می تواند به گوسفند داری صنعتی کشور هم کمک می کند تا از روش های سنتی دور شویم.

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یادآورشد: این روش کمک می کند تا بخشی از نیاز را به صورت دستی تامین کنیم که می تواند الگوی خوبی برای کشور هم باشد تا ما گوسفند داری صنعتی و نیمه صنعتی را در کشور تجربه کنیم.

تولید یک میلیون و 700 هزارتن گوشت مرغ

وی در خصوص تولیدات دامی کشور گفت: در تولید گوشت مرغ ظرفیت تولید بیش از دو میلیون تن محصول فراهم شده که با توجه به نیاز و امکانات موجود کشور در حال حاضر یک میلیون و700 هزار تن گوشت مرغ تولید می شود که مازاد برنیاز است و در حال برنامه ریزی هستیم تا با توجه به آن که در تولید این محصول به خودکفایی رسیده ایم، زمینه صادرات این محصول را فراهم کنیم.

عباسی بیان کرد: در زمینه تولید شیر خام ظرفیت ایجاد شده در کشور بیش از 10 میلیون تن است که در سال جاری به تولید این میزان شیر خواهیم رسید هر چند در سالهای گذشته توانستیم لبنیات و شیر را صادر کنیم و امسال هم برنامه ریزی لازم صورت گرفته علاوه بر شیر و فراورده های لبنی محصول شیرخشک را هم تولید و صادر کنیم.

این مسئول گفت: تولید تخم مرغ هم امسال به بیش از700 هزارتن خواهد رسید در حالی که ظرفیت تولید این محصول تا یک میلیون تن است که استان قزوین هم از مناطق مستعد و توانمند در تولید این محصول در کشور بشمار می رود.

90 درصد گوشت قرمز در کشور تولید می شود

عباسی اظهارداشت: در زمینه تولید گوشت قرمز 90 درصد نیاز کشور را در حال حاضر تولید می کنیم و ضریب خودکفایی در محصولات دامی بیش از 95 درصد است.

وی در پاسخ به این سوال که اجرای طرح هدفمندی تا چه میزان به بهینه سازی تولیدات دامی کمک کرده است گفت: در سال گذشته با اجرای طرح تحول اقتصادی موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان دغدغه این بخش مورد توجه جدی قرار گرفت تا وضع موجود کنترل و حمایت شود که با پرداخت وامهای قرض الحسنه و توزیع علوفه ارزان برای کمک به افزایش تولید در واحد سطح و بهره وری اقدام شد.

این مسئول گفت: افزایش راندمان از طریق اصلاح ساختارها و تامین تجهیزات و امکانات و یا سازه ها برای بهینه سازی مصرف سوخت، اصلاح تاسیسات دام و طیور با اعتبارات ارزان قیمت و کمک بلاعوض به تولیدکنندگان از دیگر راهکارهای حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی است که اجرایی شده است.

ورود مرغ به کشور ممنوع می شود

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: یکی از موضوعات جدی در وزارت جهاد کشاورزی این است که اگر کالای به اندازه نیاز در داخل تولید می شود و در آن خودکفا هستیم اجازه ورود به کشور پیدا نکند که این سیاست امسال اجرایی شده است.

وی افزود: در همین راستا ثبت سفارش مرغ که در حال حاضر تولید آن بیش از نیاز کشور است از شهریورماه امسال با نامه ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی ممنوع شده و کسانی هم که برای ذبح شرعی آن به خارج از کشور رفته بودند بازگردانده شدند و دیگر مرغ وارد نمی شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اهمیت پرورش مرغ لاین در کشور هم اظهارداشت: مرغ لاین پشتوانه صنعت کشور است که می تواند در زمانهای بحرانی و شرایط اضطراری نیاز داخلی را تامین کرده و به عنوان یک کار استراتژیک به صنعت طیور کشور کمک کند.

وی افزود: در شرایط کنونی که با تحریم دشمنان روبرو هستیم و با توجه به اینکه جوجه اجداد از کشورهای خارجی وارد می شود ما مجموعه لاین را نگهداری می کنیم و آماده به کار است تا در صورت تحریم کشورها صنعت طیور دچار مشکل نشود و ظرف 20 تا 30 روز قادریم نیاز کشور به مرغ اجداد را از لاین تامین کنیم.