قاچاقچیان کالا و فعالان زیرزمینی در فیروزکوه جایگاهی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشار نادری عصر سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان فیروزکوه افزود: گرچه قاچاق کالا در این شهرستان بسیار اندک است، اما مدیران و اعضای ستاد موظفند در انجام مأموریتها اهتمام داشته و فضا را برای قاچاقچیان ناامن کنند.

وی تصریح کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشکلات و معضلات در این حوزه به حداقل رسیده و در یک سال گذشته هیچ موردی از قاچاق آرد در شهرستان گزارش نشده است.

شهرستان فیروزکوه ظرفیت اقتصادی پذیرا شدن قاچاق کالا را ندارد

رئیس شورای تأمین فیروزکوه ادامه داد: بر اساس شواهد و رصدهای دقیق انجام شده، شهرستان فیروزکوه ظرفیت اقتصادی پذیرا شدن قاچاق کالا را نیز ندارد.

وی در مورد عمده کالاهای قاچاق شهرستان گفت: مقادیر محدودی مواد مخدر، لوازم بهداشتی و آرایشی، سلاح شکاری و ریسیور ماهواره از جمله موارد عمده است که این موارد اندک، نفی کننده وارد نشدن به این حوزه ها یا نبود اهتمام کافی به آنها نیست.

فرماندار شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: باید در این زمینه بر اساس سیاستهای ابلاغی دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجدانه تلاش شود؛ کنترل مبادی ورودی و خروجی راههای مواصلاتی نیز به دلیل اهمیت آنها ضروری است.

وی یادآور شد: فرهنگسازی و آگاه سازی مردم، امری ضروری است و ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، دستگاههای امنیتی، نیروی انتظامی و دستگاه قضا آماده خدمات رسانی و ایفای رسالت و وظایف ذاتی خود هستند.