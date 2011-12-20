کمرنگ جلوه دادن فضای انتخابات از اهداف دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم عصر سه شنبه در همایش فرماندهان لشگر 30 گرگان گفت: دشمنان هر سال دشمنی خود را با ابعاد جدیدی آغاز می کنند ولی هوشیاری مردم این توطئه ها را خنثی می کند.

وی افزود: دشمنان انقلاب در عرصه های حساس دشمنی خود را با ابعاد جدید آغاز می کنند.

حجت الاسلام آل هاشم اظهار داشت: اکنون که انقلاب های کشورهای دیگر به تاثیر از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته است، دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل هجمه و تهدیدهای دیگری را آغاز کرده اند.

وی عنوان کرد: بصیرت مردم، آگاهی وبینش بالای سیاسی اجتماعی نیروهای مسلح این توطئه ها را خنثی کرده است.

به گفته حجت الاسلام آل هاشم افزود: نیروهای مسلح آگاه هستند و در جریان فتنه 88 نیروهای مسلح امتحان خوبی دادند.

وی بر تبعیت محض از فرامین مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: یکی از اهداف استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی این است که می خواهند بر فضای انتحخابات تاثیر گذارند.

در این همایش از 45 فعال عرصه فرهنگی ارتش لشگر 30 گرگان قدردانی شد.