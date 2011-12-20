افشای تماسهای محرمانه تل آویو با پیونگ یانگ/ سلفی ها موافق تماس با اسرائیل!

به گزارش خبرگزاری مهر، "اسرائیل از اینکه حزب سلفی النور مصر اعلام کرده است از گفتگو با اسرائیل جلوگیری نمی کند، استقبال کرد، سیلواکر رئیس جمهوری سودان جنوبی در سفر غیر منتظره به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) برای تحکیم همکاری با تل آویو با شیمون پرز(رئیس رژیم صهیونیستی) دیدار کرد و تماسهای محرمانه تل آویو با پیونگ یانگ از جمله محورهای خبری رسانه های اسرائیلی بود.



رادیو اسرائیل



این رسانه نوشت : اسرائیل از موضع حزب سلفی النور مصر در ارتباط با مسئله گفتگو و ارتباط با تل آویو استقبال کرد.



این رادیو به نقل از منابع سیاسی بلندپایه اسرائیلی اعلام کرد تل آویو از اینکه حزب سلفی النور مصر اعلام کرده است در برابر گفتگو با اسرائیل مانع تراشی نمی کند، استقبال می کند.



این رسانه صهیونیستی افزود یسری حماد سخنگوی رسمی حزب سلفی النور موافقت خود را با گشایش باب گفتگو با یعقوب آمیتای سفیر جدید اسرائیل در قاهره اعلام کرده است.



رادیو اسرائیل افزود حزب النور با باز شدن باب گفتگو با تل آویو با توجه به افزایش تعداد کرسی های این حزب در پارلمان آتی مصر موافقت کرده است.



این رسانه در ابتدای بخش خبری صبحگاهی امروز سه شنبه خود اعلام کرده است حزب سلفی النور تاکید کرده است هر گونه گفتگو باید با نظارت وزارت امور خارجه مصر انجام شود و این حزب با گفتگوی سری موافق نیست و تا کنون هیچ گفتگویی با اسرائیل انجام نداده است.



این رسانه افزود : حزب النور پس از حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین در مراحل نخست و دوم انتخابات پارلمانی مصر، در رتبه دوم قرار گرفت.



روزنامه یدیعوت آحارونوت



این روزنامه نوشت اسرائیل پس از درگذشت رهبر کره شمالی در خصوص کاهش همکاری این کشور با سوریه و ایران خوش بین است.



یدیعوت آحارونوت نوشت : محافل سیاسی و امنیتی بلندپایه در اسرائیل درباره اینکه مرگ کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به کاهش سطح همکاری کره شمالی با سوریه و ایران منجر شود، امیدوار و خوش بین هستند.



البته این محافل در این حال اعلام می کنند چنین امری(کاهش روابط کره شمالی و ایران و سوریه) به مثابه یک آرزویی است که دستیابی به آن بعید است.



روزنامه های یدیعوت آحارونوت و جروزالم پست نوشته اند اسرائیل از احتمال اینکه ناتوانی اقتصادی کره شمالی سبب تلاش این کشور برای احداث نیروگاه های اتمی جدید در مکانهای دیگری مانند سوریه و ارسال محموله های بزرگی از موشک برای حزب الله و حماس شود، می ترسد و به همین سبب اسرائیل باید در بالاترین حالت از آماده باش به سر برد.



رسانه های رژیم صهیونیستی در عین حال به توانمندی جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاعی و قدرت آن برای ساخت موشکهایی که برد آن حتی به بیش از 4 هزار کیلومتر هم می رسد، اذعان کردند.



تماسهای پنهانی اسرائیل با کره شمالی



از سوی دیگر روزنامه یدیعوت آحارونوت از تماسهای پنهانی و سری اسرائیل با کره شمالی خبر داد و نوشت : هیئتی از سوی وزارت امور خارجه اسرائیل به ریاست ایتان بنتسور معاون مدیرکل این وزارت در دوره حکومت اسحاق رابین نخست وزیر اسبق(و معدوم) اسرائیل از کره شمالی دیدار کرده بود.



به گزارش مهر، این روزنامه نوشت : در سال 1993 میلادی، شفتای شاویت رئیس وقت موساد به نخست وزیر آن زمان اسرائیل گزارشی ارائه کرده بود که در آن آمده بود ادامه تماسها با کره شمالی نتیجه ای برای اسرائیل نخواهد داشت که پس از آن دولت اسرائیل تصمیم گرفت تماسها با کره شمالی را قطع کند.



روزنامه معاریو



این روزنامه از سفر غیر منتظره رئیس جمهوری سودان جنوبی به فلسطین اشغالی ودیدارهای وی با مقامات رژیم اشغالگر قدس خبر داد.



این روزنامه نوشت : سیلواکر رئیس جمهوری سودان جنوبی با شیمون پرز(رئیس رژیم صهیونیستی) در جریان سفر غیر منتظره به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) دیدار کرد و حادثه هولوکاست را نیز گرامی داشت.



به نوشته این روزنامه، سفر رئیس جمهوری سودان جنوبی با هدف زمینه سازی برای سفر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کشورهای حوزه نیل انجام شده است.



این روزنامه افزود سفر غیر منتظره سیلواکر که یک روزه بود، در پی بازگشت وی از ایالات متحده آمریکا انجام شد.



هدف از این سفر ، دیدار با شیمون پرز و بنیامین نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیل و گفتگو درباره همکاری دوجانبه در زمینه های امنیتی و نظامی واقتصادی اعلام شده است.



روزنامه هاآرتص



این روزنامه از خشم و نارضایتی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی به سبب دستور وزیر جنگ این رژیم برای جلوگیری از دستیابی سفرای اسرائیلی به اطلاعات سری و محرمانه خبر داد.



این روزنامه نوشت : حالتی از خشم و نارضایتی در وزارت امور خارجه اسرائیل حاکم شده است که این امر پس از مخالفت ایهود باراک(وزیر جنگ) با دستیابی سفرای اسرائیل به اطلاعات محرمانه صورت گرفته است.



منابعی در وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرده اند که این وزارت خشم شدید خود را از تصمیم باراک و دستگاه اطلاعات نظامی در خصوص جلوگیری از دستیابی سفرای اسرائیل به اطلاعات محرمانه در جریان کنفرانسی که هفته آینده برگزار خواهد شد، ابراز کرده است.



این روزنامه نوشت قرار است 100 سفیر اسرائیل از تمام مناطق جهان برای حضور در کنفرانس سالیانه در مقر وزارت امور خارجه اسرائیل در شهر قدس(اشغالی) به این شهر سفر کنند که مسائل متعددی در زمینه های سیاسی، امنیتی و رسانهای مطرح خواهد شد.