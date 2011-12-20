انتقاداتم فنی بود/ تابع تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی که بعد از دیدار تیم فوتبال پرسپولیس برابر استقلال به انتقاد از برنامه ریزی سازمان لیگ پرداخته بود و عزیز محمدی رئیس این سازمان را نیز مورد خطاب قرار داده بود، پس از حضور در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفتگو با وب سایت شخصی اش گفت: «ما در فضایی بسیار دوستانه با هم گفت و گو کردیم. من انتقاداتی داشتم که همگی آنها فنی بود که به شخص آقای حسن زاده گفتم. ایشان هم همه حرف های مرا با صبروحوصله زیاد شنیدند و الان هم بنده تابع تصمیم کمیته انضباطی هستم.»