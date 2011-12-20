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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۶

کریمی پس از حضور در فدراسیون:

انتقاداتم فنی بود/ تابع تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هستم

انتقاداتم فنی بود/ تابع تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هستم

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس پس از نشست با مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: تابع تصمیم این کمیته هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی که بعد از دیدار تیم فوتبال پرسپولیس برابر استقلال به انتقاد از برنامه ریزی سازمان لیگ پرداخته بود و عزیز محمدی رئیس این سازمان را نیز مورد خطاب قرار داده بود، پس از حضور در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفتگو با وب سایت شخصی اش گفت: «ما در فضایی بسیار دوستانه با هم گفت و گو کردیم. من انتقاداتی داشتم که همگی  آنها فنی بود که به شخص آقای حسن زاده گفتم. ایشان هم همه حرف های مرا با صبروحوصله زیاد  شنیدند و الان هم بنده تابع تصمیم کمیته انضباطی هستم.»

کد مطلب 1489202

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