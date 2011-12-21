کتاب جدید آلوین پلنتینگا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلوین پلنتینگا فیلسوف دین معاصر در این اثر به بررسی موضوع نسبت میان علم و دین پرداخته است.

این نسبت یکی از موضوعات اساسی در دین و حوزه علم به شمار می‌رود، دیدگاههای پلنتینگا در این خصوص دارای اعتباری جهانی است.

او در کتابی که چندی پیش از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد در مناظره با دانیل دنت این نسبت را مورد بررسی قرار داده بود.

آلوین پلنتینگا یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است. آثار پلنتینگا طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گیرند، ولی سهم او در حوزه‌هایی چون متافیزیک، معرفت‌شناسی و به‌ویژه فلسفه دین بیشتر است. رویکرد او در فلسفه دین مبتنی بر اصول فلسفه تحلیلی است.

در سال 1980 میلادی نشریه تایم با بررسی فلسفه دین از پلنتینگا به عنوان برجسته‌ترین فیلسوف دین یاد کرده بود.

پلنتینگا در حال حاضر استاد دانشگاه نتردام است. او رئیس پیشین انجمن فلسفه امریکا و رئیس انجمن فیلسوفان مسیحی نیز بوده است. آرای پلنتینگا در ایران هم بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند، او حتی یک بار به ایران سفر هم کرده است.

این اثر با عنوان "این مناقشه کجا قرار خواهد گرفت: علم، دین و طبیعت گرایی" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.