کلاهبرداری میلیونی برادر از خواهر

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده همزمان با شکایت زن جوانی در اداره آگاهی استان البرز در دستور کار پلیس قرار گرفت. او به ماموران گفت: چند روز قبل از بانک برگه اخطاریه ای به دستم رسید که اعلام شده بود برای پرداخت اقساط معوقه وام به بانک مراجعه کنم. وقتی به بانک مراجعه کردم به من گفتند وام 6 میلیونی خودرو گرفته ام و تا کنون اقساط آن را پرداخت نکرده ام. این در حالی بود که من تا کنون وامی نگرفته بودم.

پس از این شکایت ماموران از سه کارمند بانک تحقیق کرده که آنها مدعی شدند از این ماجرا بی خبر هستند. در ادامه ماموران شناسایی ضامنهای بانک را آغاز کرده و یکی از آنها را برای تحقیقات به اداره آگاهی احضار کردند.

زن میانسال که معلم بازنشسته بود در تحقیقات گفت: چند سال قبل برای دریافت وام به بانک رفته و مدارکم را تحویل دادم اما با درخواستم موافقت نشد. من هم بدون گرفتن مدارکم منصرف شدم.

کارآگاهان سپس با تجسس های گسترده رد پای شاکی را در این ماجرا کشف کرده و او را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

پسر جوان در ابتدا منکر هر جرمی شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: با همدستی یکی از کارمندان بانک و با مدارکی که از متقاضیان وام در بانک مانده بود وام خودرو به نام خواهرم گرفتم. تصور نمی کردم این موضوع فاش شود و دستگیر شوم

سرهنگ مهدی یارندی معاون اجتماعی استان البرز با اشاره به این پرونده گفت: با اعتراف متهم کارمند متخلف بانک نیز از سوی ماموران دستگیر شد که در بازجوییها به جرم خود اعتراف کرد.

وی در ادامه به شهروندان هشدار داد: مدارک شخصی خود را در اختیار افراد غیر مطمئن قرار ندهید. در صورت مفقود شدن آنها نیز بلافاصله موضوع را به دستگاههای مسئول اطلاع دهید.