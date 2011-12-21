عامل جنایت هولناک زرین دشت پای چوبه اعدام

به گزارش خبرنگار مهر، زمستان سال 87 ماموران پلیس شهرستان زرین دشت در استان فارس از آتش سوزی مهیب در خانه ای دربخش دبیران این شهر باخبر شدند. ماموران پس از حضور در محل آتش نشانان را دیدند که در حال خاموش کردند آتش بودند. پس از خاموش شدن آتش ماموران با صحنه هولناکی روبرو شدند.

چهار عضو خانواده در میان شعله های آتش جان باخته بودند. کارشناسان آتش نشانی هم پس از بررسی محل در گزارش خود اعلام کردند آتش سوزی عمدی بوده و اعضای این خانواده با بنزین به آتش کشیده شده اند.

در ادامه با دستور قاضی جنایی اجساد به پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی از کارآگاهان تحقیقات برای کشف راز قتل را آغاز کردند.

نحوه جنایت حکایت از قتل با انگیزه انتقامجویی داشت. از سوی دیگر نشان داد داماد خانواده با اعضای خانواده همسرش اختلاف داشته و زمان جنایت همسرش با قهر خانه را ترک کرده و نزد پدرش آمده بود.

از سوی دیگر اهالی در جریان تحقیقات ادعا کردند شب حادثه امیر-داماد خانواده- را در حوالی محل حادثه دیده اند.

با کشف این سرنخ دستگیری امیر در دستور کار پلیس قرار گرفت و کارآگاهان پس از چند روز تعقیب و مراقبت او را دستگیر کردند.

متهم در بازجویی به ارتکاب این جنایت اعتراف کرد و گفت: من و همسرم اختلاف سنی زیادی داشتیم و همیشه بر سر این موضوع با هم درگیر بودیم. چند روز قبل او خانه را ترک کرد و نزد خانواده اش رفت. برای آشتی به دنبالش رفتم اما خانواده اش مخالفت کردند. از آن زمان تصمیم به انتقام گرفتم تا اینکه با بنزین به خانه اشان رفته و آن جنایت را رقم زدم.

مرد جنایتکار پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان فارس به چهار بار قصاص محکوم شد. حکم مجازات با اعتراض قاتل به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات شعبه 26 دیوان حکم را تایید کردند.

پرونده این جنایت برای اجرای حکم به دفتر رییس قوه قضاییه فرستاده شده است تا با استیذان به دار مجازات آویخته شود.

