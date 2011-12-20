  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۵

دادبود:

350 طرح عمرانی در گلستان در حال اجراست

350 طرح عمرانی در گلستان در حال اجراست

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: 350 طرح عمرانی در سالجاری در استان در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای تکمیل این طرح ها دو هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی اظهار داشت: دو هزار و 710 میلیارد ریال برای طرح های عمرانی استان در سالجاری تخصیص یافته است.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان عنوان کرد: تاکنون 63 درصد بودجه عمرانی استان تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: بیمارستان 22 تختخوابی گرگان و گنبد، فرودگاه کلاله و راه پارک ملی استان از جمله طرحهای در دست اجراست.

دادبود به طرح جزیره آشوراده اشاره و اضافه کرد: طرح های زیرساختی این جزیره در دست اجراست.

کد مطلب 1489208

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه