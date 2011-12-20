350 طرح عمرانی در گلستان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای تکمیل این طرح ها دو هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی اظهار داشت: دو هزار و 710 میلیارد ریال برای طرح های عمرانی استان در سالجاری تخصیص یافته است.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان عنوان کرد: تاکنون 63 درصد بودجه عمرانی استان تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: بیمارستان 22 تختخوابی گرگان و گنبد، فرودگاه کلاله و راه پارک ملی استان از جمله طرحهای در دست اجراست.

دادبود به طرح جزیره آشوراده اشاره و اضافه کرد: طرح های زیرساختی این جزیره در دست اجراست.