انجمن تخصصی شناسایی تومورهای مغزی در کشور نداریم

حمید رحمت در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به غیر قابل اعتماد بودن آمارهای موجود افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا تعداد بیماران تحت درمان و مراکز درمانی مشخص بوده اما در ایران این آمار پراکنده است.

وی ادامه داد: در حوزه شناسایی تومورهای مغزی انجمن تخصصی خاصی نداریم و با توجه به وسعت ایران نمی توان تمام بیماران را در یک نقطه جمع کرد اما سعی شده در هر استان مراکزی ایجاد شود که کل استان را پوشش دهد.

رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران گفت: در تمام نقاط کشور جراح مغز و اعصاب وجود دارد و در همه مراکزی که تجهیزات لازم موجود باشد عمل جراحی امکان پذیر است.

وی اضافه کرد: در گذشته تعداد جراحان مغز و اعصاب کم بوده و بر این اساس پزشکان عموما در تهران مستقر بودند که به تدریج با اضافه شدن تعداد متخصاصان، مشکل کمبود پزشک در استانهای دیگر رفع شد.

رحمت با اشاره به اینکه همواره فضای رقابتی بین پزشکان وجود دارد افزود: پزشکان بهتر بیماران را جذب می کنند و بیمار هم دنبال بهترین و حاذق ترین پزشک می رود.

وی یکی از باورهای غلط در ایران را دریافت حق ویزیت بیشتر عنوان کرد و گفت: اخذ پول بیشتر دلیل بهتر بودن نیست و باید این فرهنگ اصلاح شود.

رحمت در مقایسه مغز و اعصاب ایران با کشور های شرق دور گفت: ایران نسبت به کشورهایی مثل چین و هند جراحان اعصاب خوبی دارد و کشورهای آسیای میانه از این نظر در فقر به سر می برند.

رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران اظهار داشت: اصولا آماری که مورد پذیرش فدراسیون بین اللملی است یک نفر جراح مغز و اعصاب به نسبت 150هزار نفر بوده که در کشورمان این آمار مناسب است.

وی گفت: ایران در تشخیص و درمان بیماری جراحی اعصاب غیر از برخی مسائل خاص، مشکلی ندارد.

وجود ترکش در بافتها آسیبی به بدن نمی رساند

وی در خصوص جانبازان جبهه و جنگ گفت: در بیمارستان خاتم الانبیا تهران، بخشی اختصاص به جانبازانی دارد که ترکش در بافت های بدن آنها با عصب ممزوج شده اما خطری آنها را تهدید نمی کند.

رحمت اظهار داشت: وجود ترکش در بدن به تنهایی هیچ ضرری ایجاد نمی کند اما ممکن است در لحظه اول، ورود ترکش به بدن ایجاد عفونت کند اما بعد از آن خطری برای بدن ندارد.

وی گفت: صدمه دیدن عصب مربوط به لحظه اصابت ترکش بوده و حتی اگر ترکش از بدن بیرون بیاید این دردهای عصبی ادامه خواهد داشت.

رحمت یکی دیگر از مشکلات پزشکان مغز و اعصاب را عدم آگاهی مردم و مراجعه نادرست عنوان کرد و گفت: بیماران بدون هماهنگی با پزشک متخصص صرفا به جراحان مغز و اعصاب مراجعه می کنند که در بسیاری موارد نیازی به این امر نیست.

وی ادامه داد: در نتیجه این مراجعه و شلوغی مطب ها، احساس کاذب کمبود جراح مغز و اعصاب تقویت می شود که در واقع از هر 20 نفر تنها پنج نفر مشکل واقعی عصبی دارند.

رحمت با اشاره به انوع ضایعات مغز و اعصاب گفت: ضربه های مغزی در مردان بیشتر بوده و برخی عیب های عروقی در زنان بیشتر است اما در مجموع نمی توان مرز بندی خاصی در این زمینه داشت.

