هیچکس حق کناره گیری از امر به معروف و نهی از منکر را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی به "همایش بین المللی شهروند مسئول در تبیین فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر" آمده است: با مسئلت توفیق برای استادان، محققان، دانشپژوهان، حوزویان، دانشگاهیان، مؤسسات و سازمانهای اسلامی و سایر شرکتکنندگان در این همایش بینالمللی که برای ترغیب و تشویق همگانی امت اسلامی به انجام فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر برگزار میشود، امید است این حرکت، سرآغازی نوین برای بسیج ملتهای مسلمان به سوی تجدید هویت اسلامی و احیاء معالم دین مبین و سنن عالیه وحیانی قرآنی باشد.
در ادامه این پیام آمده است: آنچه تفهیم و درک آن ضرورت دارد، اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و اعتبار و ارزشی که در اسلام؛ در آیات قرآن مجید، در سنت رسول الله (ص) و مکتب و معارف اهل بیت (ع) برای آن بیان شده است.
این پیام تاکید می کند: در اسلام، این حق بلکه مسئولیت برای همه ثابت است که در حفظ مصالح عالیه جامعه و سیر آن به سوی کمال بیشتر و رفع و دفع نقاط ضعف و سقوط در هاویههای گوناگون انحطاط و ابتذال مشارکت و نظارت داشته باشند و از همه کس و هر نهادی عمل به وظایف و تکالیف را مطالبه کنند.
آیت الله صافی در ادامه تصریح می کند: جامعه در اسلام، یک واحد بزرگ است که همه باید از آن نگهداری کنند تا ارکان قدرت و استقلال آن همواره پابرجا و برقرار بماند و هیچکس حق بیتفاوتی و کنارهگیری از این وظیفه را ندارد.
در ادامه این پیام بیان شده است: حضرت رسول اکرم (ص) جامعه و افراد آن را مانند یک کشتی معرفی میکند که همه با هم روی آن سوار میشوند و برای هر کدام جایی و مکانی معین میشود. در این بین یک تن از آنها که میخواهد محل خود را تخریب و سوراخ کند، وقتی به او اعتراض میکنند، میگوید: این نقطه جای خود من است و در آن آزادم هر کاری انجام بدهم. حضرت فرمود: اگر او را از آن عمل تخریبی و سوراخکردن کشتی باز بدارند، هم خود او و هم سایرین نجات مییابند، و اگر او را رها نمایند، همگی هلاک می شوند.
اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر نشود، معاصی فراگیر میشود و همه آسیب میبینند
در این پیام آمده است: اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر نشود، مفاسد، معاصی، ملاهی، مناهی، موجبات انقراض جامعه، ضعف، فقر و جهل فراگیر میشود و همه آسیب میبینند، و اگر نقش پایهای این وظیفه بزرگ در هر ملتی بیشتر رعایت شود، تمدن آن ملت و امنیت و خیر و سعادت بیشتر تأمین میشود.
امیرالمؤمنین (ع) با این اعلام بزرگ، شیوا، بسیار بلند، رسا و اساسی، مسلمانان را به آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر اینچنین توجه داده است: همه کارها و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مثل اندکی آب در برابر دریاهای پهناور و بیساحل است.
حیات جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است
در بخش دیگری از این پیام بیان شده است: حیات جامعه در همه شعب حیاتی بشر و ارزشهای والا در گرو انجام این فریضه است. افتخار و ارزش و هویتی که به حکم قرآن مجید، این امت به وسیله آن بهترین امم میباشد - در کنار ایمان-، امر به معروف و نهی از منکر است.
در ادامه تاکید شده است: دنیای اسلام در حال حاضر به هیچ چیز مثل امر به معروف و نهی از منکر احتیاج ندارد. داروی همه بیماریها و فقر اقتصادی و سیاسی و علمی، این فریضه شرعی است.
در بخش دیگری از پیام یادآور شده است: امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ و مکتب است و رشتهها و شعب آن که در خانواده، مدرسه، دانشگاه، دولت، مطبوعات، سخنرانیها و مشاغل، در همه جا و نسبت به همه کس باید اجرا شود.
امر به معروف و نهی از منکر، کار الهی و کار انبیا و اولیاء است
آیت الله صافی در پیام خود بیان می کند: امر به معروف و نهی از منکر، کار الهی و کار انبیا و اولیاء است؛ کیفیتهای آن باید آموخته شود. در معاشرتها، انتخابها، تشویقها و تجارتها و برنامههای دیگر، اصل امر به معروف و حب فی الله و بغض فی الله باید رعایت شود. منکرستیزی و معروفگرایی باید برنامه باشد، و خلاصه، مفاهیمی مثل أزْجُرِ المُسِئ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ از شعب این فریضه الهی است.
در این پیام آمده است: باید با دل، با زبان و با دست، حسب موارد امر به معروف و نهی از منکر کرد؛ کسی که تمام اقسام آن را ترک کند همانند مردهای است که در میان زندهها راه میرود.
در بخش پایانی این پیام بیان شده است: با عرض تشکر و قدردانی از برگزارکنندگان و شرکتکنندگان در این همایش، امیدوارم که آثار و برکات این نشست بینالمللی، افتخارآفرین و موجب خشنودی و رضایت حضرت بقیه الله ارواح العالمین له الفدا شود.
آیت الله صافی تاکید کرد:
هیچکس حق کناره گیری از امر به معروف و نهی از منکر را ندارد
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید با تاکید بر اینکه جامعه در اسلام، یک واحد بزرگ است، تصریح کرد: هیچکس حق بی تفاوتی و کناره گیری از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی به "همایش بین المللی شهروند مسئول در تبیین فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر" آمده است: با مسئلت توفیق برای استادان، محققان، دانشپژوهان، حوزویان، دانشگاهیان، مؤسسات و سازمانهای اسلامی و سایر شرکتکنندگان در این همایش بینالمللی که برای ترغیب و تشویق همگانی امت اسلامی به انجام فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر برگزار میشود، امید است این حرکت، سرآغازی نوین برای بسیج ملتهای مسلمان به سوی تجدید هویت اسلامی و احیاء معالم دین مبین و سنن عالیه وحیانی قرآنی باشد.
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