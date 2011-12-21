ورامینی ها خواستار رفع کاستی ها هستند/ اشتغال و مترو در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ورامین دارای سه بخش مرکزی، قرچک و جوادآباد است که هر یک از این مناطق به نوبه خود با مشکلات عدیده در حوزه های مختلف دست و پنجه نرم می کنند و با به دست آوردن فرصتهای این چنینی از قبیل سفر هیئت دولت، به دنبال بازگو کردن خواسته های خود هستند.

در دور چهارم سفرهای استانی ریاست جمهوری به شهرستان ورامین که چهارشنبه 30 آذرماه صورت می گیرد، مردم با برقراری ارتباط چهره به چهره با رئیس جمهور و هیئت دولت نظرات خود را بدون واسطه به مسئولان ارشد کشوری بازگو می کنند.

با وجود اجرای بسیاری از طرحهای مصوب در طول سفرهای استانی، ‌برخی از این پروژه ها در شهرستان ورامین هنوز ناتمام باقی مانده و یا سرعت اجرای آن به کندی صورت می گیرد که سفر رئیس جمهور با توجه به اینکه در خصوص پیگیری سفرهای اول، دوم و سوم صورت می گیرد، می تواند روند اجرای این طرحها را سرعت ببخشد.

احداث متروی ورامین جزو اولویتهاست

راه آهن شهری تعریف شده برای شهرستان ورامین پروژه ای پر پیچ و خم بوده و امید است در سفر دور چهارم هیئت دولت، توجه ویژه ای از لحاظ تأمین اعتبار و نیز واگذاری قطعی راه آهن شهری به شرکت مترو شود تا کار اجرایی آن نیز به سرعت انجام شود، چراکه جزو خواسته های اولویت دار است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ورامین در خصوص متروی ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اجرایی شدن عملیات احداث مترو در شهر ورامین و تکمیل آن بسیاری از مشکلات حمل و نقل و تردد مردم شهرستان ورامین برطرف می شود.

‌حسین خلیلی افزود: احداث مترو به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم شهرستان ورامین و از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهور به شهرستان ورامین است که احداث آن با اعتباری بالغ بر یکهزار و 300 میلیارد ریال به تصویت رسید که 300 میلیارد ریال از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت و یکهزار میلیارد ریال از محل تبصره 13 تأمین شد.

وی بیان کرد: ‌طبق این مصوبه اجرای عملیات به عنوان قطار شهری به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی واگذار شد که با دستور رئیس جمهور در سال جاری، اجرای آن از شرکت راه آهن به شرکت مترو واگذار شد.

با دستور رئیس جمهور هم مترو محقق نشده است

این مسئول ادامه داد: با وجود دستور رئیس جمهور این امر تاکنون محقق نشده و شرکت راه آهن می بایست یا با رها کردن حریم راه آهن و یا بازگرداندن یکهزار و 300 میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته به شرکت مترو زمینه احداث مترو شهرستان ورامین را فراهم کند.

کمبود آب زراعی و شرب در شهرستان ورامین

وی با اشاره به کمبود آب زراعی و شرب در شهرستان ورامین نیز بیان داشت:‌ حق آبه شرب مردم ورامین از سد ماملو 30 میلیون مترمکعب و حق آبه زراعی این شهرستان 120 میلیون متر مکعب تعیین شده که تا کنون این امر نیز محقق نشده است.

دشت حاصلخیز ورامین به دلیل کمبود آب زراعی هر ساله متحمل خسارات فراوانی شده و قسمت عمده ای از اراضی آن به صورت لم یزرع باقی مانده است.

همچنین از ایجاد شبکه فاضلاب شهر ورامین،‌ ایجاد کارگاه پژوهشی قلعه ایرج و ‌ایجاد منطقه ویژه اقتصادی به عنوان مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت که هنوز به پایان نرسیده اند و نیز احداث بیمارستان جدید در بخش مرکزی از دیگر مطالبات مردم ورامین از رئیس جمهور است.

احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان شهید مفتح، آغاز عملیات بیمارستان شهر قرچک و نیز آغاز عملیات احداث سه ورزشکاه در شهرهای ورامین، قرچک و پیشوا که باید عملیاتی شود، به عنوان دیگر مطالبات مردم شهرستان ورامین یاد کرد.

خدمات صورت گرفته جبران کننده خسارتهای گذشته نیست

امام جمعه موقت ورامین اظهار داشت: با وجود خدمات بسیار زیادی که در طول دوران انقلاب اسلامی به این شهرستان صورت گرفته ولی این خدمات به هیچ وجه جبران کننده خسارتهای گذشته نبوده و نیست.

حجت الاسلام محسن محمودی از تشکیل مرکز صدا و سیمای شهرستانهای استان تهران ‌به مرکزیت ورامین،‌ اجرای مصوبه منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ورامین و نیز اجرایی شدن بحث مترو به عنوان مطالبات به حق مردم این دیار یاد کرد.

وی گفت: مردم قدرشناس ورامین روز چهارشنبه همزمان با سفر رئیس جمهور با استقبال از هیئت دولت‌، ارادت خود را به نظام جمهوری اسلامی و خدمتگزاران این نظام ثابت خواهند کرد.

حدود یک بیستم جمعیت ورامین بیکارند

در خصوص بحث اشتغال نیز باید گفت که طبق آمارهای رسمی، حدود یک بیستم جمعیت ورامین( حدود 30 هزار نفر) فاقد شغل هستند که البته آمارهای غیر رسمی، بسیار فراتر است و این موضوع نیازمند این است که هیئت دولت، رئیس جمهور و مسئولان مربوطه توجه بیشتری داشته باشند.

وجود شهرک صنعتی پیشوا که نیمه فعال است و شهرک صنعتی قرچک که کماکان از شش سال پیش که کلنگ زنی شده، پیشرفت خاصی نداشته، ظرفیت خوب کشاورزی و فرهنگی که در این شهرستان وجود دارد، نیازمند این است که از پتانسیلهای منطقه برای استفاده جوانان بهره بیشتری برده شود.

شهرستان ورامین از کمبود تختهای بیمارستانی رنج می برد

شهرستان ورامین با توجه به جمعیتی که دارد، از کمبود تختهای بیمارستانی در رنج است، در صورتی که طبق قانون باید به ازای هر یکهزار نفر، یک تخت بیمارستانی موجود باشد، اما شهرستان ورامین با توجه به جمعیت بخش مرکزی، قرچک و جوادآباد که بیش از 600 هزار نفر جمعیت دارد، حتی یکصد تخت بیمارستانی هم ندارد.

اتباع بیگانه معضل اجتماعی و اشتغالی شهرستان ورامین

در تخصیص امکانات و اعتبارات به شهرستان ورامین متأسفانه وجود اتباع بیگانه نادیده گرفته می شود، چراکه آنها از تمام امکانات رفاهی، آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی و ... استفاده می کنند و در این میان افراد بومی دچار آسیب خواهند شد.

در کشتارگاههای دام، عرضه طیور و توزیع آن، افاغنه مشغول به فعالیت هستند که برابر قانون حضور آنها در این گونه اماکن ممنوع است، چراکه موجب شیوع برخی بیماریها در فرآیند تولید موادغذایی خواهند شد.

حوزه های روستایی بخش قرچک از جمله قشلاق اول و دوم و داودآباد بالغ بر 15 هزار نفر جمعیت دارند و روستایی به حساب نمی آیند، اما از امکاناتی که برای روستاییان وجود دارد در حال استفاده هستند و این موضوع باری اضافه و هزینه ای مضاعف بر دولت تحمیل می کند؛ در صورتی که اگر این روستاها بخواهند تبدیل به شهر شوند دیگر از این خدمات استفاده نخواهند کرد.

لزوم عملگرایی مدیران ارشد ورامین

واقعیت این است که دوره عمر مدیریتی مسئولان کوتاهتر از آن است که بتوانند ماهها و سالها را با وعده ها و حرفهای خوشایند مردم بگذرانند و جامعه نیز چشم و گوش خود را ببندد.

وعده ها و پیگیریهای بی نتیجه فرماندار و نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در مسائلی از قبیل منطقه ویژه اقتصادی، شهرک صنعتی قرچک، تکمیل شهرک صنعتی پیشوا، عدم پیگیری کمبود سرانه فرهنگی و ورزشی شهرستان ورامین و سکوت و توجیه های غلط آنها در خصوص تعطیلی تنها سینمای جنوب شرق استان تهران در ورامین و هبه فرهنگسرای ارشاد به نهادی انتظامی، مشکلات عدیده گلخانه داران و کشاورزان ورامین و جوادآباد، عدم عملیاتی شدن پروژه متروی شهرستان که از چهار سال پیش به این طرف هیچ پیشرفتی نداشته و... از همین دست حرفهای خوشایند مردم و بدون عمل است.

به این ترتیب رئیس جمهور محترم و دیگر مدیران ارشد دولت باید تذکرهای لازم را به مسئولان شهرستانی بدهند و لزوم عملگرایی را به آنها گوشزد کنند تا ضعفها و کاستیهای شهرستان پیشتاز قیام 15 خرداد 1342 هرچه سریعتر از بین برود.

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علیرضا مهدی زاده