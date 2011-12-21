نقاشی ۱۴ هزار مترمربع از دیوارهای شهر قم

سعید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون ۱۴ هزار متر مربع نقاشی دیواری اعم از طرحهای ساده، پرکار، مدرن، سنتی و مذهبی در شهر قم انجام شده است.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح از هنرمندان و استادان بومی در طراحی و نظارت بر امور و اقدامات انجام گرفته دعوت به عمل آمده است.
مشاور اجرایی هنری و ارتباطات شهرداری قم با اشاره به گسترش فعالیتهای زیباسازی سیمای شهری عنوان کرد: نظر به تاکیدات شهردار مبنی بر تغییر و زیباسازی سیمای شهر مقدس قم با برنامه ریزی، سیاست گذاری و الگو سازی درسطوح مختلف راهبردی و ارتقاء کیفی و بالا بردن سیما و منظره شهری، در آیندهای نزدیک شاهد شهری زیبا با منظره و سیما و رنگ امیزی جدید خواهیم بود.
نمایش هویت ایرانی اسلامی با کمک رنگ
وی با اشاره به اینکه تا کنون امور مربوط به زیبا سازی بصورت پراکنده و محدود در مناطق، سازمانها و معاونتهای مختلف شهرداری انجام میگرفت اظهار داشت: در راستای قانونمندی در سطوح راهبردی مدیریتی و عملیات پروژههای مرتبط و دست یابی به مدیریت جامع و نظاممند و ایجاد هماهنگی و وحدت روحیه بین مجموعههای شهرداری موضوع زیباسازی شهری توسط سازمان زیباسازی شهرداری قم با جدیت مورد بررسی قرار گرفت.
رمضانی با تاکید براینکه رنگ تاثیر به سزایی در ایجاد آرامش و تلطیف فضای شهری و لذت بصری افراد دارد عنوان داشت: به کمک رنگها میتوان در نماها و فضای شهری گوشهای از هویت ایرانی اسلامی را به نمایش گذاشت.
تغییر چهره بافت فرسوده
وی ادامه داد: یکی از سر فصلهای مهم و اصلی سازمان زیباسازی شهرداری قم تغییر چهره و نماهای بافت و دیوارهای فرسوده شهری، رنگ و ایجاد تنوع و نشاد روحی شهروندان است که تغیر رنگ و طراوت و تازگی و شادابی در فضاهای شهری موضوع هدف این مهم است.
مشاور شهردار قم با شاره به اینکه از دیگر برنامههای در دست اجرا که در آینده شاهد ظهور آن در شهر قم خواهیم بود نورپردازی اماکن خاص میادین، معابر، بوستانها و فضای سبز و بستر رودخانه، پلها و آب نماها است.
وی تصریح کرد: ازدیگر مواردی که مورد بررسی و مطالعه جهت اجرا میباشد مبلمان شهری است که توجه به زیباسازی مبلمان شهری و یا زیباسازی محیط شهری با کمک مبلمان شهری جدید و زیبا وایجاد آثار حجمی و نو فلاور باکس در راستای تزئین فضای شهری با رویکرد آرامسازی محیط و ارتقاء کیفیت محیط زندگی خود از جمله نیازهای زیبا سازی شهر قم است که امید است در آیندهای نزدیک شاهد این مهم باشیم.
کمبود فضای تبلیغاتی در قم
رمضانی با اشاره به اینکه ساختار و نصب آب نماهای سیار از دیگر برنامههای زیبا سازی شهر است: به لحاظ تاثیر بسیار زیاد آب در آرامش محیط شهر و شهروندان تلفیق با آب و نور میتوان شاهد تغییرات و تاثیرات آرمانی در سطح شهر بود.
وی با بیان اینکه کمبود فضای تبلیغاتی و تنوع آن برای بستر مناسب برای شهروندان در زمینه اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی در شهر قم کاملا مشهود است، عنوان کرد: یکی از معضلاتی که سیمای شهر را تحت تاثیر خود قرار داده نصب داربستهای فلزی و پوسترها و اطلاعیهها و تراکتها و همچنین دیوارنویسیهای غیرمجاز در سطح شهر است.
مشاور شهردار قم ادامه داد: این امر باعث آشفتگی بعدی و ایجاد فضای نازیبا در شهر شده که با توجه به برنامه ریزیهای به عمل آمده با افزایش سازههای تبلیغاتی و ساماندهی تبلیغات محیطی با استفاده از تکنیکهای نوین تبلیغات همانند تلویزیون شهری، لمپوست بنر، لایت باکس، و پرتابلها، استند، بنر و با همکاری و مشارکت شهروندان و مسئولان این موضوع نیز اصلاح خواهد شد.
دیوارهای رودخانه ساماندهی میشود
وی از جمله دیگر طرحهای مهم قابل اجرا در آینده را ساماندهی و زیبا سازی بستر رودخانه عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به تشکیل کمیته هنری و کمیته فنی که با حضور استادان محترم هنری شهر مقدس قم اعم از نقاش، گرافیست، خطاط، طراح، مجسمه ساز و معمار تشکیل شده است، این کار به نحو مطلوبی انجام خواهد شد.
رمضانی ادامه داد: در این رابطه دیوارها و بستر رودخانه مورد مطالعه جدی قرار گرفته است که با توجه به نیاز بازسازی دیوارهای رودخانه طرحهایی چون نقاشی دیواری، حجم سازی، آب نما، نورپردازی، کاشی شکسته و... مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در صورت حمایت مالی مسئولان محترم شهر به زودی به اجرا در خواهد آمد.
زیباسازی شهر قم نیازمند ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار است
وی بودجه پیش بینی شده جهت اجرای برنامههای زیبا سازی شهر قم را مبلغی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: داشتن شهری زیبا، مشارکت و همدلی و همراهی شهروندان و مسئولان را میطلبد که از کلیه عزیزان شهروند و مسئولان محترم در راستای ساختن شهری زیبا که در شأن و منزلت این شهر و حضرت معصومه(س) باشد دعوت به عمل میآید.
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