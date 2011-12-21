کلید تحرک و توسعه در اداره تبلیغات اسلامی البرز، پژوهش است

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، پژوهش را یکی از اساسی ترین نیازها برای رسیدن به پیشرفت و نوسعه همه جانبه یک کشور دانست و گفت قدرت و استقلال هر کشور بر پژوهش و تولید علم استوار است، بنابراین توجه و اهمیت به مقوله پژوهش و تجلیل و تقدیر از پژوهشگران نیاز مداوم جامعه بوده و نباید منحصر به یک هفته باشد.



وی افزود: فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب شده و موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد.



مسعودی تاکید کرد: پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعة پایدار در هر کشور به شمار آمده و اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد.



سرمایه گذاری در پژوهش، عامل توسعه کشورهای پیشرفته است



حجت الاسلام مسعودی افزود: بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود، ازاین رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش بوده و اصولاً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد که رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجة سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش بوده و حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافتة صنعتی گویای این واقعیت است.



مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز جایگاه پژوهش در این نهاد را بسیار ارزشمند و والا توصیف کرد و آن را کلید تحرک، پویائی و توسعه عملکردی این نهاد دانست و افزود: بدون شک اندیشه‌های ژرف در قالب پژوهش‌ها ، پدیدار شده و پژوهش نیروی محرک توسعه در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده و توان هر کشور به میزان پژوهش آن کشور وابسته است، بنابراین پژوهش بازوی نرم افزاری مدیریت محسوب می شود.



وی تصریح کرد: اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی درست، زمانی به طور منطقی و مطلوب محقق می‌شود که زمینه‌ پژوهشی داشته باشد و تصمیم‌سازی یکی از رسالت‌های پژوهش است.



مسعودی گفت: برگزاری آیین‌های ویژه‌ که طی چند ساله اخیر به مناسبت هفته پژوهش صورت می‌گیرد در واقع رویکردی نوین به مقوله و موضوع حساس و پر اهمیت تحقیق و پژوهش است که پرداختن به آن در همه حال وظیفه، تکلیف و از مبانی الزام‌ آفرین جوامع خرد ورز، خواهد بود.