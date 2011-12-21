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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

مسعودی در گفتگو با مهر:

کلید تحرک و توسعه در اداره تبلیغات اسلامی البرز، پژوهش است

کلید تحرک و توسعه در اداره تبلیغات اسلامی البرز، پژوهش است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز، کلید تحرک، پویایی و توسعه در اداره تبلیغات اسلامی استان البرز را پژوهش محوری عنوان کرد.

حجت الاسلام  سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، پژوهش را یکی از اساسی ترین نیازها برای رسیدن به پیشرفت و نوسعه همه جانبه یک کشور دانست و گفت قدرت و استقلال هر کشور بر پژوهش و تولید علم استوار است، بنابراین توجه و اهمیت به مقوله پژوهش و تجلیل و تقدیر از پژوهشگران نیاز مداوم جامعه بوده و نباید منحصر به یک هفته باشد.

وی افزود: فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب شده و موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد.

مسعودی تاکید کرد: پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعة پایدار در هر کشور به شمار آمده و اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد.
 
سرمایه گذاری در پژوهش، عامل توسعه کشورهای پیشرفته است

حجت الاسلام مسعودی افزود: بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود، ازاین رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش  بوده و اصولاً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد که رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجة سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش بوده و  حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافتة صنعتی گویای این واقعیت است.

مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز جایگاه پژوهش در این نهاد را بسیار ارزشمند و والا توصیف کرد و آن را کلید تحرک، پویائی و توسعه عملکردی این نهاد دانست و افزود:  بدون شک اندیشه‌های ژرف در قالب پژوهش‌ها ، پدیدار شده و پژوهش نیروی محرک توسعه در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده و  توان هر کشور به میزان پژوهش آن کشور وابسته است، بنابراین پژوهش بازوی نرم افزاری مدیریت محسوب می شود.

وی تصریح کرد: اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی درست، زمانی به طور منطقی و مطلوب محقق می‌شود که زمینه‌ پژوهشی داشته باشد و تصمیم‌سازی یکی از رسالت‌های پژوهش است.

مسعودی گفت: برگزاری آیین‌های ویژه‌ که طی چند ساله اخیر به مناسبت هفته پژوهش صورت می‌گیرد در واقع رویکردی نوین به مقوله و موضوع حساس و پر اهمیت تحقیق و پژوهش است که پرداختن به آن در همه حال وظیفه، تکلیف و از مبانی الزام‌ آفرین جوامع خرد ورز، خواهد بود.
کد مطلب 1489232

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