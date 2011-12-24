کاندیداها از حق یکسان در امر تبلیغات برخوردارند/احتمال حضور بیش از 40 کاندیدا از استان البرز

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر این موضوع که تا آغاز زمان ثبت نام ارائه آماردقیق از تعداد حضور کاندیداها میسر نیست، از احتمال حضور بیش از 40 کاندیدا در سطح استان البرز خبر داد.



وی گفت: هر شخصی که در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کند و صلاحیت وی تائید شود، باید مورد احترام همگان باشد و هرگونه فعالیت در جهت تخریب کاندیدا تخلف محسوب می شود.



وی با اشاره به آغاز زمان ثبت نام از سوم دیماه و به دنبال آن شروع مهلت قانونی تبلیغات بعد از تعیین صلاحیت کاندیدا، شرایط و حق و حقوق تبلیغاتی را برای همه کاندیدا یکسان عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان فعلی استان در مجلس ، که احتمال کاندید شدن مجدد آنها می رود، امکانات و حقوق بیشتری در امر تبلیغات خواهند داشت، تصریح کرد: با رعایت احترام و عرض تشکر از زحمات نمایندگان فعلی، تاکید می کنم از زمان شروع تبلیغات همه در یک شرایط بوده و از حق و حقوق یکسانی برخوردار خواهند بود.



فرماندار کرج با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ستاد انتخاباتی کرج و کسب رتبه ممتاز کرج در عملکرد انتخاباتی طی مانورهای انجام شده، عنوان کرد: کلیه بسترهای لازم به منظور برگزاری انتخاباتی سالم در فضایی آرام و به دور از حاشیه در شهرستان کرج صورت گرفته و با اقدامات کارشناسی و مدبرانه مسئولان امر انتخابات در شهرستان، کوچکترین روزنه تخلفاتی نیز پوشیده شده و امکان تخلف انتخاباتی در شهرستان چه از طرف مردم و چه مسئولان، وجود ندارد.



وی با اشاره به این موضوع که حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای در ناکام ماندن ضربات بیگانگان و دشمنان، هدف و خواست همه مسئولان استانی و کشوری است، افزود: خواست و پیش بینی بنده، حضوری مقتدرانه و بیش از 60 درصدی، بیانگر وفای به عهد مردم استان البرز با آرمانهای امام راحل و رهبر کبیر انقلاب در روز انتخابات و پای صندوق های رای است.