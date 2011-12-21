به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندوی فرانسه که آماده حضور در رقابتهای گزینشی المپیک در قاره اروپا می‌شود از جمعه گذشته برای تمرین در کنار اردونشینان کشورمان به تهران آمده است.

براساس این گزارش، پس از چهار روز تمرین مشترک قرار است تیمهای ملی تکواندو ایران و فرانسه فردا پنجشنبه در دیداری دوستانه به مصاف هم بروند.

به دلیل برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی، این دیدار در مرکز جهانی تکواندو و سالن تمرین برگزار خواهد شد و همه اردونشینان به غیر کرمی که از ناحیه پا آسیب دیده است به مصاف حریفان فرانسوی خود می‌روند.

فرانسوی‌ها بعد از این تمرین، عصر پنجشنبه را استراحت کرده و جمعه پس از دیدار از برخی نقاط دیدنی تهران به کشور خود بازخواهند گشت.