اهالی جودو خواهان تغییرات اساسی در این فدراسیون شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این طومار که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته و به امضای بیش از 100 نفر از قهرمان، پیشکسوتان و اهالی جودو رسیده ضعف مدیریت دلیل اصلی ناکامی‌های این رشته ورزشی عنوان شده است.

در این نامه که خطاب به وزیر ورزش تنظیم شده است از بازنشسته بودن رئیس و دبیر فعلی فدراسیون، شکستهای مکرر و متعدد ملی پوشان جودو در مسابقات مختلف به خصوص کسب سهمیه‌های المپیک، حذف منتقدان و کارشناسان، بی توجهی به قهرمانان و پیشکسوتان، صغرسن و جعل هویت، گسترش معضل دوپینگ، کوچ جودوکاران و مربیان قهرمان ساز به رشته‌های دیگر رزمی و پناهندگی تعدادی از ملی پوشان به سایر کشورها به عنوان بخشی از مشکلات اخیر جودو اشاره شده است.

امضاکنندگان در پایان نامه از وزیر ورزش بواسطه بهبود روند کار در فدراسیون جودو خواستار تغییرات اساسی در راس مدیریت این فدراسیون ورزشی شده‌اند.