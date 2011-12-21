6 هزار کلاس درس در لرستان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسدی پور در این رابطه اظهار داشت: یک سری از این کلاسها در راستای طرح یک نوبته کردن مدارس خواهد بود و بخش دیگر نیز مربوط به مقاوم سازی مدارس و جمع آوری مدارس استیجاری احتمالی موجود در استان است.

وی بیان داشت: شاخص مهمی که برای این کلاسها در نظر گرفته شده تراکم دانش آموزی در کلاس درس و حداکثر تعداد دانش آموزان موجود در یک کلاس شهری است که مطابق شاخص ها این رقم حدود 35 نفر خواهد بود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان یادآور شد: کلاسهای درس یاد شده شامل یک هزار و 280 کلاس درس جدید، بازسازی سه هزار و 492 کلاس غیر استاندارد و فرسوده و مقاوم سازی یک هزار و 263 کلاس درس است.

اسدی پور در بخش دیگری از سخنان خود به ساخت سالنهای ورزشی، نمازخانه و کتابخانه توسط این اداره کل اشاره کرد و گفت: اعتبار در نظر گرفته شده در این زمینه نیز شش میلیارد ریال است.