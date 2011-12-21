تصمیمی که بازگردانده شد/ آغاز مجدد شماره گذاری وانت پیکان

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: مشکل شماره گذاری وانت پیکان از سوی پلیس راهور حل شده و کارخانه ایران خودرو تبریز مجددا بازگشایی می شود.

رضا رحمانی اظهار داشت: در جلسه ای که روز سه شنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس پلیس راهور ناجا، رئیس سازمان ملی استاندارد، مدیرعامل ایران خودرو و معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار گردید، راهور مقید به ادامه شماره گذاری این خودرو شد و از این رو کارخانه ایران خودروی تبریز به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی افزود: رئیس پلیس راهور معتقد بود که چون سازمان استاندارد قبلا اعلام کرده بود که وانت استاندارد نیست به همین دلیل شماره گذاری آن را متوقف کرده است و رئیس استاندارد نیز معتقد است که پس از آن نامه، مصوبه دولت مبنی بر ادامه تولید را به راهور ابلاغ و نامه قبلی را کم لن یکن کرده است .

وی گفت: پلیس مرجع تشخیص استاندارد بودن یا نبودن خودروها نیست بلکه سازمان استاندارد این وظیفه را بر عهده دارد، اگر وظیفه شماره گذاری بر عهده پلیس گذاشته شده نباید از این فرصت سوء استفاده کند.

رحمانی افزود: ما از همه تلاشگران در راهنمایی و رانندگی که در شرایط سخت فعالیت می کنند تقدیر می کنیم ولی نباید اقدام آنها موجب به سختی افتادن مردم و نگرانی کارگران و صنعتگران تلاشگر شود .

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: با همه این اوصاف آنچه که محرز است وانت پیکان از 36 استاندارد مد نظر 33 مورد را اجرایی کرد و عملا اقدامات موثری برای رفع مشکلات استاندارد انجام داده است .

رحمانی ابراز کرد: نصب ترمز ضد قفل، ایمنی فرمان، ایموبلایزر و چراغ های خطر از جمله نکات مهم استاندارد است که در وانت پیکان رعایت شده است و از طرف دیگر این خودرو با قیمت هفت میلیون تومان خودرویی است که کاربرد آن برای قشر کم درآمد و روستایی بیشتر می باشد .

وی افزود: اعضای کمیسیون صنایع و معادن از تبعیض بین خودروها در شماره گذاری گلایه مند هستند، چون نیسان ناایمن تر از وانت پیکان است ولی هیچ مشکلی برای تولید آن وجود ندارد، پرایدی که سواری است و جان انسان ها را حمل می کند نیز غیر استاندارد است ولی شرایط وانت پیکان برای آن ایجاد نمی شود .

رحمانی با بیان اینکه وانت پیکان تنها وانت تولیدی در داخل است که دارای abs است، ادامه داد: شرکت تولید کننده این خودرو در طول دو سال 33 استاندارد فعلی را در وانت لحاظ کرده اند و مطئنا سه استاندارد باقی مانده نیز رعایت خواهد شد .

وی با بیان اینکه باید کارخانه ها در سال جهاد اقتصادی توسعه یابند تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی نباید به جای توسعه فعالیت واحدهای تولیدی ، تولید و رونق آن ها را متوقف کنیم، علاوه بر آن نباید با بهانه های غیرمنطقی مردم و خانواده ها را مضطرب کرده و مانع از اشتغالزایی شویم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس اضافه کرد: انتظار از مسئولان این است که با تعامل و گفت و گو با یکدیگر مشکلات را حل کرده و کار را به جاهای باریک نکشانند .

رحمانی گفت: نباید در شرایط سخت تحریم، برای کارخانه داران و سرمایه گذاران مشکل تراشی کنیم .

وی اظهار کرد: تحریم های شدید علیه جمهوری اسلامی به حد کافی و صنعت سایه انداخته است و نباید مسئولان و ارگان های مختلف به بهانه های مختلف بر مشکلات آن ها بیفزایند .

وی با بیان اینکه معلوم نیست کدام دست ها در این شرایط درصدد مشکل تراشی هستند، افزود: با وجود تمام مشکلاتی که از تحریم به کشور تحمیل می شود، جمهوری اسلامی ایران به خوبی اداره می شود و اگر چنین شرایطی برای سایر کشورها پیش می آمد آن کشور از هم می پاشید و این استقامت در مقابل تحریم از روحیه بسیجی و رشادت مردم ناشی می شود .

وی در پایان عنوان کرد: مجلس بر ارتقای استانداردهای خودروها تاکید دارد ولی باید شرایط موجود کشور نیز در تصمیمات مد نظر قرار گیرد.

گفتنی است کارخانه ایران خودرو تبریز که یکی از کارخانه های بزرگ استان آذربایجان شرقی است اخیراً به علت مشکل شماره گذاری تعطیل و حجم انبوهی از کارگران از کار بیکار شده بودند که این موضوع مرتفع و حل شد.