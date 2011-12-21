171 واحد نانوایی متخلف در لرستان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد بهاروند در این رابطه اظهار داشت: در مجموع 542 مورد بازرسی با تشکیل گشت های مشترک بازرسی خبازی ها، در آذرماه سال جاری از واحدهای نانوایی های استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در این مدت 71 مورد بازرسی از نانوایی های سنگک، 429 نانوایی های لواش و 42 مورد بازرسی از خبازی های عرضه نان بربری انجام شد، تصریح کرد: در این مدت واحدهای متخلف تذکرات کتبی و شفاهی دریافت کرده و یک واحد نیز به دلیل تکرار تخلفات در راستای کسر وزن نان خود تعطیل شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12 لرستان با اشاره به اینکه طرح بازرسی از نانوایی های استان همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: در این مدت نانوایی های عرضه نان سنگک، لواش و بربری مورد بازرسی قرار گرفت و وضعیت کیفیت نان آنها بررسی شد.

بهاروند ابراز امیدواری کرد با این گونه اقدامات بتوان کیفیت نان مصرفی مردم استان را ارتقا داد.