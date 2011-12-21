نفس تبریز به تنگ آمد/ مدارس تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین به دلیل وجود توده مه ناشی از آلودگی شدید هوای تبریز و عدم امکان دید برای خلبانان، پروازهای فرودگاه این شهر نیز لغو شده بود.

در همین حال، کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوای آذربایجان شرقی به دلیل شرایط نامطلوب وضعیت آلودگی هوای مرکز این استان، مدارس همه مقاطع تحصیلی در نواحی پنجگانه تبریز را در روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد.

در این اطلاعیه آمده است: براساس تصمیم کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوای استان به علت بیش از حد استاندارد بودن ذرات معلق در هوا ودر جهت حفظ سلامت دانش آموزان عزیز امروز چهارشنبه مورخ 30/9/1390 مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در نواحی پنجگانه تبریز در شیفت صبح و بعدازظهر تعطیل گردید.