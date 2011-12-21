3 هزار نفر عضو نظام مهندسی لرستان هستند/ عضویت 220 بانوی مهندس

یونس بهاروند در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 3 هزار و 395 نفر عضو سازمان نظام مهندسی استان لرستان هستند.

وی با بیان اینکه عمده این مهندسان در رشته های عمران، برق، مکانیک، تاسیسات، معماری و ...به عضویت این سازمان درآمده اند، بیان داشت: در حال حاضر بیش از 221 بانوی مهندس در نظام مهندسی لرستان عضو هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان لرستان ادامه داد: از تعداد مهندسان عضو در این سازمان یک هزار و 14 مهندس دارای پروانه اشتغال هستند که از این تعداد 59 نفر از مهندسان زن می باشند.

بهاروند با اشاره به برنامه های جدی این سازمان برای توسعه آموزشهای فنی و مهندسی در میان اعضای نظام مهندسی، یادآور شد: تاکنون دو سمینار آموزشی در این سازمان برگزار شده است و به زودی یک سمینار دیگر نیز برگزار خواهد شد.

وی همچنین از تشکیل انجمن بانوان مهندس لرستانی عضو این سازمان خبر داد و بیان داشت: این انجمن در قالب سه کارگروه فرهنگی و اجتماعی، رفاهی و ورزشی و علمی پژوهشی فعالیت خود را آغاز کرده است.