حضور پرشور و با بصیرت ملت ایران حماسه تاریخی 9 دی را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خادمی عصر سه شنبه در هفتمین جلسه روسای ادارات تابعه تبلیغات اسلامی لرستان اظهار داشت:عزاداریهای دهه اول محرم در لرستان نسبت به سالهای گذشته با شکوه و گستردگی بیشتری برگزار شد.

حجت الاسلام خادمی افزود: این مهم با برنامه ریزی و هماهنگی های منظم و منسجم نیروهای فعال تبلیغات اسلامی و فعالان فرهنگی در این استان میسر شده است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به قدرت نمایی و توانمندی استراتژیک دانشمندان جوان ایران اسلامی، افزود: شکار هواپیمای جاسوسی فوق مدرن آمریکا نشان از توان علمی و تسلط بر علوم مختلف و پیشرفته پژوهشگران جوان جمهوری اسلامی دارد که در سایه همت و تلاش مضاعف، اتحاد و همدلی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری میسر شده است.

وی با اشاره به حماسه 9 دی سال 88 اظهار داشت: تلاش ضد انقلاب و منافقین در 9 دی 88 با بصیرت و حضور پرشور مردم و تبعیت از ولی فقیه خنثی و به حماسه تاریخی تبدیل شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: بزرگداشت حماسه نهم دیماه از اهمیت و ظرافت ویژه ای برخوردار است که باید با برنامه ریزی و هماهنگی کامل با شکوه خاصی برگزار شود. حجت الاسلام خادمی با اشاره به نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی پرهیز از سیاسی گری و گرایش به جناح های مختلف را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بررسی جریان های انقلابی و ضد انقلاب و رصد فعالیت های آنها در ارتقاء بصیرت و تشخیص صحیح آحاد مردم بسیار اهمیت دارد لذا روسای ادارات تابعه تبلیغات اسلامی باید به صورت مستمر به رصد این فعالیت ها پرداخته و گزارش تکمیلی را به این اداره کل ارسال کنند.

بنابر این گزارش در ادامه این دیدار مسائل و مشکلات حوزه های مدیریتی هر یک از روسای ادارات تابعه تبلیغات اسلامی لرستان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.