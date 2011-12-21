مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

ایران :

رئیس جمهور در همایش نخستین سال اجرای طرح تحول تاکید کرد: گام بعدی هدفمندی با اطلاع مردم

توسط سخنگوی وزارت امور خارجه؛ قطع روابط تجاری ایران و امارات تکذیب شد

راههای حفظ سلامتی در آلودگی هوا

تفاهم:

رئیس جمهور در سالروز جراحی بزرگ اقتصاد: هدفمندی یارانه ها موفقیت آمیز بود

عبور نرخ دلار از 1500 تومان

شاخص سهام در بورس های آسیا افزایش یافت



تهران امروز:

ایران، امارات را تحریم کرد

دلار .. 1530 تومان !

تمجید دولتیان از اوضاع اقتصادی: 80 درصد مردم وضعشان بهتر شده است



جام جم :

رئیس جمهور تشریح کرد: دستاوردهای یکساله هدفمندی یارانه ها

عابران پیاده! از فردا تخلف ممنوع

مجلس شرایط دریافت بیمه بیکاری را مشخص کرد



جوان:

حباب های بهمنی در بازار سکه و ارز

اثر هنری شهید فلسطینی برای تقدیم به رهبرانقلاب

ناگفته هایی از تخلف نفتی دولت اصلاحات





حمایت:

جشن تولد یک سالگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برگزار شد؛ شیرینی "هدفمندی" به کام مردم یا مسئولان!؟

طولانی ترین شب سال را چگونه می گذرانید؛ ماجرای سفر 7 هزار ساله یلدا

تورم هدفمندی یارانه ها 3 تا 4 درصد



خراسان:

در کنفرانس خبری مشترک با هیلاری کلینتون؛ وزیر خارجه ژاپن: واردات نفت از ایران را متوقف نمی کنیم

افزایش 100 تومانی قیمت دلار در یک روز

4 دستاورد هدفمندی یارانه ها به روایت رئیس جمهور



دنیای اقتصاد:

معاون اول رئیس جمهور: به مسئولان اماراتی هشدار دادیم، توقف رابطه تجاری با امارات؟

در همایشی با حضور دولتمردان و مجلسیان بررسی شد؛ ارزیابی فاز اول هدفمندی؛ زمزمه فاز دوم

شرق:

تهران برای میزبانی اعلام آمادگی کرد؛دعوت ایران از مقامات آژانس

تایید و تکذیب مقامات ایرانی موجب شد؛ خبرهای ضد و نقیض از قطع تجارت با امارات

غوغای دلار



فرهیختگان:

دلار از 1500 تومان گذشت

تنش سیاسی در عراق بالا گرفت

برنامه زمانی آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 91



قدس:

قطع رابطه تجاری؛ تنبیه ایران برای امارات

رئیس جمهور در همایش سالروز اجرای قانون هدفمندی اعلام کرد: طغیان رانت خوارها علیه دولت

آخرین اخبار از سناریوی افزایشی؛ بنزین بوی گرانی می دهد



کیهان:

در همایشی با حضور رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی بررسی شد؛ دستاورد هدفمندی یارانه ها یکسال پس از اجرا

جزئیات پیش فروش سکه اعلام شد

ملک عبدالله خطاب به شیوخ عرب دیر بجنبیم از بین رفته ایم

ملت ما:

وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد: توقف مراودات تجاری ایران با امارات

وزیر نفت اعلام کرد: کاهش مصرف روزانه بنزین به 60 میلیون لیتر

رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با "ملت ما": دولت در "هدفمندی یارانه ها" قصور کرده است



وطن امروز:

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خطاب به ایران: جاسوس ما را پس دهید!

رئیس جمهور در همایش سالروز اجرای هدفمندی یارانه ها مطرح کرد: فاز دوم هدفمندی با کمترین تبعات

موساد: اردوغان متحد ارشد اوباما در خاورمیانه است



همشهری:

برای کاهش آلودگی هوای تهران تصویب شد؛ تعطیلی صنایع آلاینده و فعالیتهای عمرانی تا شنبه

شهردار تهران: مهم ترین چالش امروز کشور، مدیریت است

ژاپن هم با تحریم نفتی ایران مخالفت کرد

