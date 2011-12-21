شهرت سیر همدان محو شده در سایه محصولات چینی

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات پزشکی نشان داده که سیر در کاهش فشار خون و افزایش گلبول سفید خون موثر است و این محصول می‌تواند بسیاری از انواع باکتریها، برخی از ویروس ها، عفونت های قارچی و حتی انگل های روده‌ای را از بین ببرد .

استان همدان به عنوان قطب تولید این محصول به طور متوسط سالانه 25 هزار تن سیر را از دو هزار هکتار زمین کشاورزی برداشت می کند که متاسفانه پارسال از 25 هزار تن سیر تولیدی استان همدان که مرغوبیت بالایی در کشور دارد، تنها هزار و 400 تن، آن هم فقط به کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس صادر شد .

محصولات وارداتی انگیره کشاورزان را کمتر کرده است

نگاهی به وضعیت بازار بیانگر این واقعیت است که وجود انواع و اقسام محصولات کشاورزی چینی نظیر سیر در بازارهای همدان انگیره کشاورزان را برای فعالیت در این بخش کمتر کرده است .

در گفتگو با شماری از فعالان اقتصادی استان همدان و کشاورزان آنچه بیشتر مورد نقد قرار دارد، اینکه ورود انواع محصولات کشاورزی بی کیفیت وارداتی حال و روز خوش را از کشاورزان گرفته و آنان را بیش از پیش نگران وضعیت کشاورزیشان کرده است .

ورود انواع و اقسام محصولات کشاورزی بی کیفیت و با قیمت نازل درحالی شکل گرفته که همدان یکی از قطبهای مهم محصولات کشاورزی کشور است و سهم به سزایی در تامین محصولات کشور داراست .

در همین خصوص یکی از کشاورزان همدانی از ورود محصولات کشاورزی از جمله سیر چینی در بازار انتقاد کرد و گفت: این اجناس بسیار ارزان تر از اجناس داخلی است .

احمد ینگیجه ای با بیان اینکه ورود این کالاها به کشور در واقع به تولید، اشتغال و اقتصاد کشور ضربه می زند، گفت: دیگر رمقی برای کشاورزی و تولید محصولات زراعی و کشاورزی باقی نمانده است.

مسئولان باید جلوی واردات بی رویه محصولات کشاورزی را بگیرند

وی گفت: مسئولان باید جلوی واردات بی رویه انواع محصولات کشاورزی را بگیرند زیرا کشاورزان با مشکلات زیادی روبرو هستند .

وی با بیان اینکه دیگر کشاورزی مانند گذشته به صرفه نیست و بالا بودن هزینه های تولید محصولات، پایین بودن قیمت فروش، وجود دلالها و واسطه ها و بروز حوادث مختلف موجب دلسردی کشاورزان شده است، گفت: به دلیل به صرفه نبودن کشاورزان، هر روز شاهد کوچکتر شدن اراضی کشاورزی و فروش آن در منطقه هستیم

وی اظهار داشت: قیمت بالای سوخت، هزینه های کاشت، داشت، برداشت، قیمت بالای سموم و نهاده های کشاورزی و مهمتر از آن، ورود بی رویه محصولات بی کیفیت خارجی سبب دلسردی کشاورزان شده است .

این کشاورز با اشاره به اینکه بیشتر کشاورزان بدهکاران بانکها هستند و مجبورند محصولات را زیرقیمت بفروشند تا از زیر بار تعهدات بانکی خارج شوند، گفت: محصولات بخش کشاورزی با زحمات بسیار زیاد کشاورزان کشت و زرع می شود ولی سود حاصل بسیار اندک و ناچیز است و تولیدکنندگان در رفاه کمتری قرار دارند .

سیرهای چینی کیفیت مطلوبی ندارد

یک کشاورز دیگر نیز که در زمینه تولید سیر فعال است با بیان اینکه قاچاق سیر به کشور عرصه را به تولیدکنندگان داخل تنگ کرده است، گفت: سیرهای چینی در حالی وارد کشور می‌شوند که هیچ کیفیت مطلوبی ندارد و این در حالی است که سیرهای داخل کشور بسیار با کیفیت‌تر از آنها است .

نورالدین توکل با تاکید بر اینکه واردات سیر موجب ضایع شدن بیت‌المال حق مردم و تجار و از بین رفتن تولید داخل می‌شود، اضافه کرد: بعد از اجرای قانون بهره‌وری کشاورزی قرار شد واردات محصولات کشاورزی کنترل شود و به منع واردات محصولاتی مانند سیر چینی توصیه اکید شده بود !

توکل با بیان اینکه واردات سیر چینی به کشور، این محصول را با مشکلاتی از جمله خارج شدن از چرخه صادراتی و کاهش تولید روبرو کرده است، گفت: بنابه گفته مسئولان افزایش 100 درصدی تعرفه واردات سیر، مکانیزه شدن کاشت و برداشت در برنامه پنجم توسعه، ایجاد فرآوری مناسب این محصول، حمایت دولت از سیرکاران و بهره گیری از بذرهای اصلاح شده می تواند چالشهای فرآروی این محصول را از بین ببرد .

کارشناس کشاورزی استان همدان نیز در این خصوص با بیان اینکه محصولات خارجی طعم، مزه و کیفیت محصولات ایرانی را ندارد، گفت: سیر از مزیت های ویژه ای برای رقابت در بازارهای تجاری و طب گیاهی و دارویی دنیا برخوردار است .

نبود انبارهای فنی و تخصصی نگهداری سیر در همدان مشکل ساز شده است

نسرین دانشمند اضافه کرد: نبود انبارهای فنی و تخصصی نگهداری سیر، حمایت دولتی و خرید تضمینی، آب کافی، سیستم کاشت مدرن و بیمه محصول سیر از دیگر مشکلات این بخش است .

وی با بیان اینکه همه این عوامل موجب شده سیر با کیفیت همدان روی دست کشاورزان بماند، افزود: این درحالیست که سال های گذشته عمده ترین صادرات سیر از همدان به اروپا انجام می شد .

دانشمند تاکید کرد: با توجه به کاهش آب های زیرزمینی و لزوم استفاده بهینه و پایدار از منابع آبی موجود، بهره گیری از سیستم های آبیاری جدیدتر در زراعت سیر موجب رونق بیشتر این محصول در استان همدان می شود .

پرواضح است که توسعه نیافتن مزارع کاشت سیر، نبود مکانیزاسیون کاشت و برداشت محصول سیر و نبود بازاریابی مناسب در بی رغبتی به کاشت محصول سیر استان همدان و بیکاری کشاورزان نقش دارد .

در استان همدان 1300 کشاورز به کاشت سیر مشغولند

در حال حاضردر استان همدان 1300 نفر دراین زمینه مشغول به کارند و از 11 هزار هکتار زمین زیر کشت سیر در کشورسالانه 106 هزار تن سیر برداشت می شود و میانگین برداشت این محصول در هر هکتار 15 تن است .

این آمار در حالی ارائه شده که سیرهای چینی با ظاهری زیبا دارند توانسته اند با بسته بندی های زیبا و شکیل بازار سیر در کشور و استان همدان را تسخیر و کشاورزان را در فروش محصولات خود با چالش روبرو کنند .

پرواضح است که ورود سیر چینی با قیمتی پائین، نبود کارخانه های فرآوری، نبود بسته بندی مناسب، کم توجهی مسئولان در حمایت از محصول سیر همدان، بالابودن هزینه تولید و دیگر علل موجب شده سیر همدان با چالش جدی در مصرف و صادرات مواجه شود .

این مطالب در حالی از سوی کشاورزان و تولیدکنندگان عنوان شده است که در هفته گذشته رئیس جهادکشاورزی شهرستان همدان در خصوص وجود سیر چینی در بازار همدان عنوان کرده که اقدامات خوبی در جلوگیری از واردات سیر چینی در نظر گرفته شده و حمایت کامل از سیرکاران شکل گرفته است!