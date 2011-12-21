طرحها در قفسه کتابخانه ها خاک می خورد/ جای خالی تحقیقات کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، توجه به پژوهش و انجام کارهای مطالعاتی اساس توسعه و پیشرفت در جوامع مختلف به شمار می رود و به همین دلیل نیز توجه ویژه ای به این بخش صورت می گیرد و با تخصیص مناسب اعتبارات پولی و مالی زمینه برای انجام کارهای فراوان مطالعاتی در بخش های کوناگون فراهم می شود ولی در کشورمان به ویژه استان کردستان مقصد نهایی کارهای اندک مطالعاتی و پژوهشی قفسه کتابخانه هاست.

عدم توجه به نیازهای اصلی استان برای انجام طرح های مطالعاتی و نبود اعتبار کافی برای ورود افراد توانمند و صاحب نظر در این بخش از جمله مهمترین مشکلاتی است که متولیان حوزه پژوهش در استان کردستان به آن اشاره می کنند که البته رفع این مشکلات نیز نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و کلان دستگاه های مسئول است.

سهم اندک اعتبارات دولتی در راستای توجه به طرح های پژوهشی از جمله مهمترین مشکلاتی است که پژوهشگران و مسئولان این حوزه به آن اشاره می کنند که البته هر چند در قانون بودجه کشور در سال جاری بندی در راستای حمایت از این بخش آورده شده است ولی ضمانت اجرایی مشخصی برای آن ذکر نشده است و به همین دلیل هر کدام از دستگاه های دولتی با اعمال سلیقه های بخشی و گاه شخصی این مصوبه را اجرایی می کنند.

نظارت بر انجام طرح های پژوهشی در کردستان افزایش می یابد

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه پژوهش در عصر حاضر گفت: بدون شک با انجام طرح های دقیق مطالعاتی زمینه برای توسعه و پیشرفت همه جانبه فراهم می شود و امروز هیچ کسی نمی تواند منکر تاثیر و جایگاه پژوهش و انجام طرح های مطالعاتی در این حوزه شود.

موسی مرادیانی بیان کرد: هرچند که مراکز آموزش عالی و اساتید دانشگاه ها در راستای کارهای آموزشی خود طرح های مختلف مطالعاتی را در طول سال انجام می دهند ولی این طرح ها جنبه کاربردی و عملیاتی ندارد و به همین دلیل باید در قالب سیستمی جامع و برنامه ریزی شده در این بخش فعالیت ها به صورت هدفمند مورد نظارت قرار گیرد.

وی با تائید این نکته که امروز بخش زیادی از کارهای مطالعاتی و پژوهشی در استان کردستان بیشتر در قفسه کتابخانه های دستگاه های دولتی و دانشگاه ها نگهداری می شوند، افزود: دفتر آموزش و پژوهش استانداری به عنوان دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری برنامه های خوبی در دست اجرا دارد که انتظار می رود با اجرایی کردن این برنامه ها زمینه برای اصلاح این روند فراهم شود.

جای تحقیقات کاربردی در کردستان خالی است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به جایگاه کارهای مطالعاتی و پژوهشی در عصر حاضر اشاره کرد و گفت: امروزه پژوهش و تحقیق برای جوامع پویا نه تنها یک نیاز بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر است و نه تنها توان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بلکه عزم سایر ادارات، ارگان ها و دستگاه های اجرایی را می طلبد تا گام های استوارتر و جدی تری در این راستا برداشته شود.

عادل فاطمی یادآور شد: نتایج پژوهش های کنونی که عمدتا بر پایه علایق شخصی محققان شکل می گیرد گرهی از مشکلات جامعه باز نخواهد کرد و لازم است دانشگاه ها و مراکز علمی به سمت انجام تحقیقات با اولویت حل مشکلات جامعه و صنعت گام بردارند و این ارتباطی قوی تر و محکمتر بین مراکز علمی و دستگاه های اجرایی را می طلبد.

وی عنوان کرد: اگرچه چنین نگاهی به پژوهش، یعنی نگاه صرفا نتیجه محور که چند سالی است در قالب شعارهای هفته پژوهش نیز نمایان است، ممکن است تحقیقاتی بنیادی را به حاشیه براند و برای جلوگیری از چنین اتفاقی در کنار نتیجه محور بودن و اولویت به تحقیقات کاربردی، تحقیقات بنیادی نیز نباید به فراموشی سپرده شود چرا که یکی از رازهای موفقیت در کشورهای توسعه یافته توجه و حمایت از پژوهشگران به امید آینده ای بهتر اگرچه آینده ای دور دست است.

پژوهش در استان کردستان با کمبود اعتبار مواجه است

معاون پژوهشی دانشگاه کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر افزایش اعتبارات پژوهشی در این استان گفت: کارهای پژوهشی و مطالعاتی در استان کردستان با کمبود جدی اعتبار رو به رو است و به نظر می رسد که باید این مشکل به صورت جدی از سوی مسئولان ارشد استان مورد پیگیری قرار گیرد چرا که روند فعلی پژوهش و کارهای مطالعاتی به گونه ای است که نمی توان امیدواری چندانی به کسب نتیجه در آن داشت.

عبدالله سلیمی گفت: سال گذشته کل اعتبارات پژوهشی دانشگاه کردستان یک میلیارد ریال بوده است که این میزان اعتبار جوابگوی طرح های پژوهشی این دانشگاه نیست و البته نکته نگران کننده تر کمبود اعتبار این بخش در سایر مراکز و دستگاه های دولتی است که متاسفانه هر سال خبر از اصلاح این روند مطرح می شود ولی همچنان اقدامی قابل توجه در این بخش اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه اختصاص نیم تا سه درصد اعتبارات استان به پژوهش می تواند در طرح های پژوهشی مثمر ثمر واقع شود، گفت: برای محقق شدن این امر باید مسئولان ارشد استان اهتمام جدی داشته باشند چرا که تصویب این مهم در قانون تنها یک بخش ماجراست و بخش دیگر آن مربوط به نحوه اجرایی کردن آن است.

معاون پژوهشی دانشگاه استان کردستان افزود: در چند سال اخیر با توجه به چالش ها و معضلات رو به روی پژوهش استان کردستان با روند چشم گیری در تولید علم از لحاظ کمی و کیفی همراه بوده است که این امر حاکی از توجه مسئولان این استان به بحث پژوهش است ولی این وضعیت رضایت بخش نیست و باید به سمت و سوی دست یابی به جایگاه بهتری تلاش کرد.

سلیمی با اشاره به اینکه تمام حوزه ها را باید اقتصادی سنجید و با مطالعات اصولی دستگاه ها را کارآمدتر کرد، گفت: پیشرفت در حوزه پژوهش می تواند کردستان را در توسعه و پیشرفت عرصه های مختلف به یکی از استان های نمونه تبدیل کند.

هماهنگی بین دستگاه های متولی حوزه پژوهش در کردستان ضروری است

در حالی که مسئولان مختلف خبر از لزوم افزایش اعتبارات بخش پژوهش در استان کردستان را مطرح می کنند و توجه بیشتر به کاربردی کردن طرح های مطالعاتی و پژوهشی را به میان می آورند که خود پژوهشگران نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند که بخش اصلی این دغدغه مربوط به عدم وجود برنامه ای کلان برای حمایت از طرح های مطالعاتی و پژوهشی و همچنین کمبود جدی اعتبارات این حوزه است.

یکی از پژوهشگران کردستانی که تاکنون طرح های مختلف مطالعاتی را برای دستگاه های دولتی و مراکز آموزش عالی استان انجام داده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه نوع حمایت های صورت گرفته از طرح های مطالعاتی در استان کردستان سلیقه ای است و به همین دلیل نمی توان زیاد به قول های مطرح شده در این بخش امیدوار بود.

یکی دیگر از پژوهشگران کردستانی معتقد است که وضعیت کنونی این بخش در کردستان نگران کننده است چرا که خود دستگاه های دولتی متولی حوزه پژوهش هماهنگی و تعامل حداقلی هم با هم ندارد و گاهی اوقات برای پیگیری یک کار ساده باید چندین روز تلاش کرد که این وضعیت انگیزه فعالیت های جدی تر در این بخش را می گیرد.

هرچند که مسئولان و مدیران متولی حوزه های پژوهش در استان کردستان با امیدواری نسبت به آینده کارهای مطالعاتی در این استان سخن به میان می آورند و خود پژوهشگران نیز ناامیدند ولی به نظر می رسد در قدم نخست باید توجه به مقوله پژوهش و مطرح کردن این مهم تنها به یک هفته محدود نشود و به گونه ای برنامه ریزی کرد که کارهای مطالعاتی و پژوهشی در طول سال مطرح و مورد توجه جدی تمام اقشار جامعه قرار گیرد.

در کنار این مهم ایجاد ارتباط بیشتر بین بخش های آموزشی در استان و بخش های تولیدی و صنعتی از دیگر نیازهای است که باید در قالب برنامه ریزی کلان به آن توجه کرد و بخشی از اعتبارات حوزه های صنعت در کردستان را به سمت و سوی توسعه و تقویت کارهای مطالعاتی و پژوهشی سوق داد.

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گزارش؛ آرمان نصراللهی