جهاد دانشگاهی توقع 100 درصدی نظام را برآورده نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین یادگاری شامگاه سه شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس جهاددانشگاهی همدان علت این امر را ضرورت تغییر و تحول در زیرساخت‌های جهاد دانشگاهی دانست.

یادگاری با تاکید بر اینکه جهادگر همیشه پرچم‌ دار کارهای جهادی است، افزود: باید برای رسیدن به نقطه مورد نظر با تشکیل اتاق فکر متشکل از کارشناسان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی موانع، آسیب‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها را شناسایی کرد.

یادگاری پژوهشکده رویان، مراکز موفق جهادهای دانشگاهی و صنعتی شریف را از جمله موفقیت‌های نهاد جهاد دانشگاهی عنوان و اظهار امیدواری کرد: با شناسایی آسیب‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها و اصلاح زیرساختارها رویان‌‌های مختلف در سراسر کشور شکل گیرد.

انجام کارهای پژوهشی در جهاددانشگاهی باید پیوست فرهنگی داشته باشد

رئیس جهاددانشگاهی کشور با تاکید بر اینکه انجام کارهای پژوهشی در این نهاد باید پیوست فرهنگی داشته باشد، گفت: جهاددانشگاهی مباحث فرهنگی را با چتر حمایتی قرآن در فعالیتهای خود مد نظر قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه باید با فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز به تحول اساسی اندیشید، گفت: در ابتدا جهاد دانشگاهی برای پیگیری اهداف انقلاب فرهنگی در دانشگاهها تاسیس شد، سپس تحقیق و پژوهش مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر به عنوان نهادی ارتباطی بین دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

یادگاری همچنین با اشاره به تحصیل 400 هزار دانشجو در موسسه آموزش عالی و دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند تحول در تمام زیرساخت ها است.

وی افزود: برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت متعددی در این نهاد وجود دارد که به انجام رساندن آنها نیازمند همکاری و همیاری درون بخشی است.