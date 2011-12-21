به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادی در بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: با اشاره به اینکه 8 دهک جامعه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نفع برده اند افزود: توزیع درامد در جامع متعادل تر و ضریب جینی کاهش یافته است .

وی با اشاره به اینکه پرداخت یکسان به عدالت نزدیک است، اظهارداشت: 57 درصد به قدرت خرید دهک یک و 5 درصد به قدرت دهک دهم افزوده شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: طرح هدفمندی یارانه ها همه ظرفیتهای کشور را به کار گرفت و این کار یکی از موفقیت های بزرگ برای دولت و ملت است. مرادی در پاسخ به این سوال که چه نمره ای به اجرای این طرح می دهید گفت: نمره مردم در این کار 20 و نمره دولت 18 است .

مرادی افزود: ما سالیانه 8 درصد رشد مصرف برق خانگی داشتیم که در یکسال اخیر این رشد به صفر رسید و نزدیک دو درصد هم کاهش مصرف داشتیم. مردای گفت: 20 میلیاردکیلو وات ساعتی که صرفه جویی شد به 5 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت نیاز داشت که هزینه ان 2 هزار میلیارد تومان است.



وی افزود: اگر 5 درصد از اوج مصرف برق کم نمی شد باید 6 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید انجام می دادیم.

مردای با اشاره به اینکه در برق فقط 10 هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشته ایم افزود: مصرف صنایع عمده 1/6 درصد افزایش یافت و 20 درصد نیز افزایش صادرات برق داشته ایم.



مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها به مصارف بخش گاز اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش یک میلیون و 300 هزار مشترک در سال گذشته باید 10 درصد افزایش مصرف می داشتیم اما رشد مصرف در حوزه خانگی اتفاق نیفتاد ؛در حالیکه مصارف بخش صنعت 10 درصد و صادرات گاز نیز 12 درصد افزایش یافته است. مرادی گفت: معادل سرمایه گذاری یک فاز پارس جنوبی در بخش گاز صرفه جویی داشته ایم.



وی تصریح کرد: در حوزه پخش و پالایش بنزین ،نفت سفید،گازوئیل،نفت کوره و گاز مایع کاهش مصرف داشته ایم و با توجه به این کاهش مصرف 5 میلیارد و 300 میلیون دلار نسبت به قبل از اجرای هدفمندی به اقتصاد ملی کشور افزوده شده است. مرادی افزود:میانگین مصرف روزانه بنزین هم اکنون 4/60 میلیون لیتر است و اگر طرح هدفمندی اجرا نمی شد به 2/119میلیون لیتر می رسید.



مرادی قاچاق برخی حاملها از جمله گازوئیل را همچنان پررونق دانست و اظهارداشت: میانگین فروش گازوئیل 159 تومان واین قیمت در مقایسه با کشورهای همسایه همچنان ارزان است. مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها گفت: به طور میانگین 26 درصد مصرف گندم در کشور کاهش یافته است که حدود 3 میلیون تن گندم می شود.



وی افزود:در برخی استانهای مرزی کاهش 64 درصدی مصرف گندم داشتیم و اکنون قاچاق گندم وآرد در کشور نداریم.

آقای مرادی افزود: جبران زیان ، ارائه تسهیلات و یارانه تسهیلات سه کاری است که باید طبق قانون برای حمایت از بخش تولید انجام می شد.



وی گفت: از10 هزار میلیارد تومانی که برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده چهار هزار میلیارد تومان طبق قانون بودجه سال90 برای جبران زیان شرکت های دولتی و شش هزار میلیارد تومان هم برای سایر حمایتها از بخش تولید اختصاص یافته است.



مردای افزود: در این بخش تاکنون شش هزار و 683 میلیارد تومان پرداخت کرده ایم که 683 میلیارد تومان بیشتر از تعهد است. وی گفت: 3600 بنگاه از ما 1000 میلیارد تومان وام گرفته اند.



مردای با اشاره به اینکه به بخش صنعت اجازه افزایش قیمت منطقی داده ایم، افزود: برخی از تولید کنندگان قیمت محصولات خود را بیشتر از حد مجاز افزایش داده اندکه جریمه خواهند شد. وی درباره اجرای مرحله بعدی طرح هدفمندی گفت: مرحله بعدی اجرای این طرح یا امسال است یا سال آینده.