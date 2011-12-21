برداشت 2.5 برابری ایران از میدان مشترک نفتی با عمان

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه میدان مشترک نفتی عمان با بیان اینکه در حال حاضر حدود 22 هزار بشکه نفت از این میدان مشترک در خلیج فارس استخراج می شود، گفت: تاکنون دو جکت در این میدان مشترک با عمان نصب و راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه هم اکنون یک دستگاه دکل حفاری برای توسعه میدان هنگام در خلیج فارس مشغول به کار است، تصریح کرد: تا 30 روز آینده دومین دکل حفاری برای توسعه این میدان مرزی وارد خلیج فارس خواهد شد.

این مقام مسئول پیش بینی می شود تا پایان سالجاری ظرفیت تولید نفت از این میدان مشترک به 30 هزار بشکه در روز افزایش یابد، اظهار داشت: در فازهای بعدی توسعه افزایش تولید نفت از میدان هنگام به بیش از 30 هزار بشکه در دستور کار شرکت نفت فلات قاره ایران است.

وی با یادآوری اینکه برای افزایش تولید نفت از این میدان در مجموع نصب و راه اندازی سه جکت فراساحلی در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر یک ظرفیت فرآورشی نفت خم در جزیره قشم در مرحله طراحی و ساخت است.

زیرکچیان زاده با اعلام اینکه در شرایط فعلی میزان برداشت نفت ایران از میدان هنگام 2.5 برابر عمان است، تبیین کرد: هم اکنون عمان کمتر از 9 هزار بشکه نفت از میدان هنگام برداشت می کند.

این عضو هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره با یادآوری اینکه تاکنون سه حلقه چاه در میدان نفتی هنگام حفاری شده است از حفاری 2 حلقه چاه جدید تا پایان سالجاری خبر داد.

به گزارش مهر، میدان مشترک هنگام در سال ۱۹۷۵ میلادی با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال ۲۰۰۶ میلادی با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، میزان نفت درجای این میدان بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه و گاز درجای آن حدود 2 تریلیون فوت مکعب است.



در همین حال، عمان از حدود سه سال گذشته با مشارکت یک شرکت انگلیسی، تولید نفت خام از این میدان مشترک را با ساخت یک خط لوله به طول 25 کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام – البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس الخیمه امارات را با ظرفیت 10 هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.



با وجود تاخیر حدود یکسال ایران در آغاز برداشت از این میدان مشترک نفتی، اما در شرایط فعلی روزانه حدود 22 هزار بشکه نفت فوق سبک از این میدان دریایی برداشت می شود که پیش بینی می شود تا اسفند ماه امسال ظرفیت استخراج طلای سیاه از این حوزه مشترک هیدروکربوری به مرز 30 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

شرکت ملی نفت ایران پیشتر هزینه سرمایه گذاری برای توسعه فاز اول توسعه میدان نفتی هنگام را 450 میلیون دلار عنوان کرده و اعلام کرده بود: در مجموع برای توسعه فاز اول و دوم این میدان مشترک نفتی با عمان حدود 800 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.

پیش بینی می شود برای ساخت پالایشگاه گازی جزیره قشم از صندوق‌های انرژی فاند (ENERGY FUND) با حدود 90 میلیون یورو سرمایه‌گذاری استفاده شود..



میدان مشترک نفتی "هنگام" در فاصله تقریبی 45 کیلومتری جزیره قشم و بر روی خط مرزی ایران و عمان در خلیج فارس قرار گرفته است.